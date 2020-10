La industria del cine ha tenido que paralizar en términos de estrenos debido a la pandemia del coronavirus, situación que no ha intervenido en la realización y producción de películas durante este periodo.

Medios estadounidenses sostienen que la producción de la precuela de Mad Max: Fury Road (2015) ya tendría su primera actriz confirmada. Se trata de Anya Taylor-Joy, la actriz de ascendencia latina que interpretará a Furiosa en una película que sería homónima.

Tras sus participaciones en The Witch, Morgan, Split y la ya maldita The New Mutants, Taylor-Joy llega a actuar la versión joven de Furiosa antes que conociera a Mad Max.

Además de la actriz, se sumarían Chris Hemsworth, conocido por rol de Thor en la saga de Marvel, y Yahya Abdul-Mateen II, quien ha participado en las series Watchmen y The Handmaid’s Tale.

George Miller, creador del universo de Mad Max, no sólo será el director de esta precuela, sino además participaría del guion. El realizador australiano comenzó la trama en 1979 con Mad Max, donde un joven Mel Gibson actuaba del vigilante de policía que terminaría en una nación distópica de un eterno desierto.

Y si bien seguiría con Mad Max 2: The Road Warrior y Mad Max Beyond Thunderdome, no sería hasta 2015 con Mad Mad: Fury Road recibiría el reconocimiento de la Academia al ganar 6 premios Oscar.

Con este nuevo papel de la joven actriz norteamericana ya se habla de una revelación del cine, ya que desde sus 18 años a la fecha ha participado en más de 20 producciones cinematográficas.

Antes de llegar al set y convertirse en Furiosa, Anya Taylor-Joy estrenará The Queen’s Gambit el 23 de octubre.