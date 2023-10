Este jueves, el sitio web oficial de The Beatles anunció que saldrá a la luz la última pieza musical del grupo, “Now and Then”, la que cuenta con la participación de los cuatro integrantes de la banda inglesa: John, Paul, Ringo y George.

Este single “fue escrito y cantado por John Lennon, desarrollado y trabajado por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr”, según confirman en el sitio.

Cuatro décadas después fue terminado por los dos Beatles que siguen con vida, Paul y Ringo.

¿Cómo ha sido posible?

Volver a escuchar a los cuatro liverpulianos ha sido posible mediante la inteligencia artificial.

Si bien la pieza original, que fue grabada en la década de los ’70, tiene la voz inédita de Lennon, debido a los pocos avances tecnológicos de la época la grabación no tenía una buena calidad.

Por lo que con la inteligencia artificial pudieron separar la voz y piano de Lennon e incorporar las voces e instrumentos de Paul, Ringo y George.

“Fue lo más cerca que estuvimos de tenerlo de regreso en la habitación, así que fue muy emotivo para todos nosotros. Era como si John estuviera allí, ¿sabes? Está muy lejos”, señaló Ringo cuando la pista fue terminada.

¿Cuándo se estrenará?

El sencillo que combina a la canción “Now and Then” y “Love Me Do” se publicará en todo el mundo el jueves 2 de noviembre.

Además, tendrá un video que se estrenará el próximo el 3 de noviembre.

Documental: “Now And Then – The Last Beatles Song”

Además del single, se estrenará un documental del proceso de producción con historias e imágenes inéditas.

El cortometraje que fue escrito y dirigido por Oliver Murray tendrá una duración de 12 minutos y estará disponible en YouTube el 1 de noviembre.