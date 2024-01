(CNN) – Ya fueron anunciadas todas las películas nominadas a los galardones más importantes del mundo cinematográfico: los Premios Oscar 2024.

Aquellos que tuvieron la suerte de escuchar sus nombres entre los nominados a los premios Oscar 2024 ya están expresando su gratitud por el honor.

Esto fue lo que dijeron a través de comunicados compartidos con CNN.

Emma Stone

La estrella de Poor Things, Emma Stone, calificó las 11 nominaciones de la película como “un sueño surrealista”, y expresó estar “más que agradecida a la Academia por incluirme como actriz y productora entre este grupo de nominados excepcionales y por reconocer nuestra película en tantas categorías”.

A su vez, envió un saludo a sus compañeros: “El equipo de artistas que ha contribuido a Poor Things lo ha dado todo y estoy eternamente agradecida por la oportunidad de interpretar a Bella y ver el mundo a través de sus ojos. Ella me ha demostrado que la vida es mucho más que azúcar y violencia”.

Poor Things fue la segunda película más nominada, por detrás de Oppenheimer, con 13 menciones.

Netflix recibió 18 nominaciones en 10 películas, entre ellas Nyad, Maestro y El Conde.

Annette Bening, afirmó estar “emocionada y loca de alegría” por su nominación al Oscar como Mejor actriz protagonista.

Esta es la quinta nominación de la estrella de American Beauty.

La coprotagonista de Bening en Nyad, Jodie Foster, también obtuvo una nominación como Mejor actriz de reparto.

Una de las competidoras de Stone y Bening en la categoría de Mejor actriz protagonista, Carey Mulligan, manifestó un estado de “rebosante agradecimiento hoy” tras conseguir su nominación, su tercera en la misma categoría después de An Education, de 2009, y Promising Young Woman, de 2020.

Este año, está nominada por su papel en Maestro, de Bradley Cooper, y en su declaración compartida expresó “un enorme orgullo por el resto del equipo de Maestro. Gracias a Bradley por entregarme el regalo que ha sido este papel y esta experiencia”.

Bradley Cooper, en tanto, el cerebro tras el filme nominado también a Mejor película, Mejor guión original y Mejor actor protagonista, declaró: “Estamos todos muy agradecidos por haber sido reconocidos junto a todas estas increíbles obras de arte de este año. Y las interpretaciones de todos los actores a los que tanto admiro. Gracias a Jamie, Alex y Nina Bernstein por permitir que la historia de sus padres salga a la luz y gracias a la Academia. Nos sentimos muy honrados de haber sido incluidos”.

Colman Domingo, quien hizo historia este martes como el segundo actor LGBTQ+ nominado por interpretar a un personaje LGBTQ+ en un filme biográfico (en la película Rustin), afirmó: “Ser amplificado por mi trabajo por retratar a este héroe estadounidense lo es todo para mí. Cuando se pronuncia mi nombre, también se pronuncia el de Bayard Rustin. Es un honor extraordinario. Mi corazón rebosa de alegría”.

Jon Batiste también agradeció la nominación de su canción It Never Went Away (de la película American Symphony).

Esta narra, en parte, la lucha de su esposa contra el cáncer. “Hacer música es un acto de supervivencia. Durante un tiempo, mi mujer Suleika estuvo en el hospital y no estábamos seguros de que sobreviviera”, expresó a CNN.

Y ahondó en los emotivos orígenes de la composición: “Esta canción empezó como una canción de cuna, para que ella pudiera tener un aura de descanso en la habitación del hospital… Estamos agradecidos de estar rodeados de amor“.

Mark Ronson y Andrew Wyatt, nominados por su canción I’m Just Ken de la película Barbie, emitieron una declaración conjunta en la que aseguraron encontrarse “emocionados y agradecidos más allá de las palabras”.

“Es realmente el mayor honor ser reconocidos por nuestros compañeros y héroes de la Academia. Y en un año de tantas canciones extraordinarias, incluidas las de nuestros increíbles compañeros colaboradores de Barbie“, dicen su comunicado.

“Es un testimonio del poder de Greta Gerwig para inspirar y sacar lo mejor de todos los que la rodean. Muchas gracias”, agregaron.

Billie Eilish y su hermano Finneas, ya ganaron en 2022 en la categoría de Mejor canción original por No Time to Die, y este 2024 vuelven a estar nominados por What Was I Made For? de Barbie.

“Como fans de toda la vida del cine, de la música en el cine y de los Premios de la Academia, esto significa todo para nosotros”, expresaron en conjunto.

Celine Song, que obtuvo su primera nominación en la categoría de Mejor guión original por Past Lives, afirmo sentirse “abrumada” por el reconocimiento.

“Parte de la experiencia de trabajar en una película debut es cuestionarse en secreto si puedes pertenecer, si la gente apoyará tu visión. Hacer esta película y lanzarla al mundo ha sido, en partes iguales, aterrador y gratificante“, escribió en un comunicado.

Y añadió: “Hay un concepto oriental en nuestra película, llamado In-Yun, que es la conexión milagrosa y el amor que tenemos unos con otros sólo por estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Es el resultado de miles de vidas que hemos compartido antes de esta. Todo nuestro equipo de rodaje lo sintió profundamente mientras realizábamos Past Lives. La noticia de hoy me hace sentir que muchos de nuestros compañeros cineastas sintieron lo mismo. Gracias”, finalizó.