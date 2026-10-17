Noche de Museos 2026 ya tiene fecha: Revisa cuándo es, horarios y cómo inscribirse a las actividades

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció la realización de una nueva edición de la Noche de Museos 2026, evento que se llevará a cabo el próximo viernes 13 de noviembre.
La iniciativa consiste en visitar los museos públicos o privados durante la noche, horario en el que se encuentran cerrados. Para esta nueva edición, las actividades programadas para la jornada se desarrollarán posterior a las 17:00 horas. La medida busca facilitar el acceso a quienes habitualmente no pueden asistir por compromisos laborales o académicos.
Respecto a la convocatoria, el ministro de la cartera, Francisco Undurraga, destacó el valor social de la jornada y llamó a las instituciones a sumarse a la programación.
“Abrir los museos durante la noche permite generar nuevos espacios de encuentro, promover la convivencia y acercar el patrimonio a personas que, por sus horarios laborales o familiares, no siempre pueden visitar estos recintos durante el día”, dijo.
“Invitamos a los museos de todo el país a sumarse a esta gran fiesta cultural, para que juntos hagamos crecer esta celebración y más personas de todas las edades puedan acceder a nuestro patrimonio”, agregó.
Noche de Museos 2026: ¿Dónde puedo inscribirme para participar?
La Noche de Museos se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 17:00 horas.
La entrada es gratuita, pero algunos panoramas de la edición requieren inscripción previa por los cupos limitados y las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 10 de noviembre.
Para registrarse en las actividades programadas:
- Ingresar al sitio web oficial nochedemuseos.cl.
- Hacer clic en la opción “Quiero inscribir mi espacio”.
- Iniciar sesión o crear una cuenta de usuario en la plataforma.
- Completar el formulario digital con la información del recinto y la programación propuesta.
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