Noche de Museos 2026 ya tiene fecha: Revisa cuándo es, horarios y cómo inscribirse a las actividades

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció la realización de una nueva edición de la Noche de Museos 2026, evento que se llevará a cabo el próximo viernes 13 de noviembre.

La iniciativa consiste en visitar los museos públicos o privados durante la noche, horario en el que se encuentran cerrados. Para esta nueva edición, las actividades programadas para la jornada se desarrollarán posterior a las 17:00 horas. La medida busca facilitar el acceso a quienes habitualmente no pueden asistir por compromisos laborales o académicos.

Respecto a la convocatoria, el ministro de la cartera, Francisco Undurraga, destacó el valor social de la jornada y llamó a las instituciones a sumarse a la programación.

“Abrir los museos durante la noche permite generar nuevos espacios de encuentro, promover la convivencia y acercar el patrimonio a personas que, por sus horarios laborales o familiares, no siempre pueden visitar estos recintos durante el día”, dijo.

“Invitamos a los museos de todo el país a sumarse a esta gran fiesta cultural, para que juntos hagamos crecer esta celebración y más personas de todas las edades puedan acceder a nuestro patrimonio”, agregó.

Noche de Museos 2026: ¿Dónde puedo inscribirme para participar?

La Noche de Museos se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 17:00 horas.

La entrada es gratuita, pero algunos panoramas de la edición requieren inscripción previa por los cupos limitados y las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 10 de noviembre.

Para registrarse en las actividades programadas: