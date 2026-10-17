Nicolas Cage y Antonio Banderas encabezarán la quinta temporada de True Detective

True Detective prepara su quinta temporada con Nicolas Cage y Antonio Banderas como protagonistas, según anunció HBO. La próxima entrega de la serie dramática tiene previsto iniciar su producción durante 2027.

En este nuevo ciclo, el ganador del Premio de la Academia Nicolas Cage interpretará a Henry Logan, mientras que Antonio Banderas, nominado al Oscar y al Emmy, asumirá el papel de Rai García. Ambos actores encabezarán la historia de la próxima temporada.

El proyecto volverá a estar liderado por Issa López, quien continuará vinculada al universo de True Detective como showrunner, guionista, directora y productora ejecutiva. Daniel Zelman también participará como guionista y productor ejecutivo.

La producción ejecutiva contará además con Mari Jo Winkler, Kathleen McCaffrey, Nicolas Cage, Antonio Banderas, Steve Golin, Richard Brown, Nic Pizzolatto, Cary Joji Fukunaga, Woody Harrelson y Matthew McConaughey.

La quinta entrega llegará después de True Detective: Tierra Nocturna, la temporada más reciente de la producción, que estuvo protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis.

Mientras se conocen nuevos antecedentes sobre la próxima historia, las cuatro temporadas de True Detective se encuentran disponibles en HBO Max.