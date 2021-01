Al igual que su letra, el recientemente estrenado video de Delito, de la argentina Nathy Peluso, explora la química sexual entre dos personas, un tema que, junto al empoderamiento femenino, cruza su trayectoria musical.

La intérprete de Corashe estrenó este lunes el videoclip de una de las canciones más populares de su último disco, Calambre (octubre de 2020), con el que obtuvo dos nominaciones a los Latin Grammy como Mejor Artista Nuevo y Mejor Canción Alternativa por Buenos Aires.

Lee también: Nathy Peluso cumplió 26 años: “Soy como el vino, cuanto más vieja, más buena estoy”

El video de Delito fue dirigido por Agustín Puente y muestra a la cantante y compositora bailando y besándose con un hombre.

En entrevista con El Hormiguero, la argentina dijo que “el sexo es de las cosas más lindas que nos pasa en el día a día si lo hacemos bien y damos con la persona adecuada. Entonces, yo pienso por qué no hablar de sexo. El sexo es como la comida, la música, el amor y la pasión. Nacemos del sexo, entonces para qué lo vamos a ocultar”.

Lee también: La alocada noche de Nathy Peluso, Úrsula Corberó y Lali Espósito que terminó con baile viral de TikTok

“Yo lo único que puedo hacer al respecto es hablar de eso, pero lo hago sin pretensión. Lo hago porque no sé hablar de otra cosa. Hablo de lo que me pasa y una de las cosas que me pasa es el sexo”, agregó.

Nathy Peluso, quien cumplió 26 años el 12 de enero, se hizo viral con la sesión de BZRP lanzada a fines de noviembre y recientemente marcó un hito al alcanzar las 100 millones de visitas en 47 días.

Mira el video de Delito acá: