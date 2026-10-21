Nano Stern amplía su gira Bitácora: Suma segundo show en Santiago y tres nuevas ciudades

Nano Stern sumó una segunda presentación en Santiago y tres nuevas ciudades a Bitácora, la gira con la que celebra 20 años desde el inicio de su carrera discográfica.

La nueva función en la capital quedó programada para el 25 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes, un día antes del concierto anunciado originalmente para el 26 del mismo mes.

A la gira se incorporaron, además, Valparaíso, Temuco y Valdivia. Con las nuevas fechas, el recorrido contempla siete presentaciones entre noviembre y diciembre en seis ciudades del país.

Bitácora comenzará el 12 de noviembre en el Teatro Lihuén de Concepción y continuará el 19 en el Teatro Centenario de La Serena. Tres días después, Stern llegará al Teatro Mauri SCD de Valparaíso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nano Stern (@nano_stern)

Tras las dos presentaciones en Santiago, el recorrido continuará el 7 de diciembre en el Aula Magna UC de Temuco y finalizará al día siguiente en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia.

Las fechas de la gira Bitácora de Nano Stern

12 de noviembre: Teatro Lihuén, Concepción.

Teatro Lihuén, Concepción. 19 de noviembre: Teatro Centenario, La Serena.

Teatro Centenario, La Serena. 22 de noviembre: Teatro Mauri SCD, Valparaíso.

Teatro Mauri SCD, Valparaíso. 25 de noviembre: Teatro Nescafé de las Artes, Santiago.

Teatro Nescafé de las Artes, Santiago. 26 de noviembre: Teatro Nescafé de las Artes, Santiago.

Teatro Nescafé de las Artes, Santiago. 7 de diciembre: Aula Magna UC, Temuco.

Aula Magna UC, Temuco. 8 de diciembre: Aula Magna de la Universidad Austral de Chile, Valdivia.

La gira conmemora dos décadas desde el debut discográfico de Stern, quien publicó su primer álbum solista en 2006. Durante los conciertos, el músico realizará un recorrido por canciones de distintas etapas de su catálogo.

En agosto, cuando se anunció Bitácora, el itinerario consideraba únicamente presentaciones en Concepción, La Serena y Santiago. La programación fue ampliada posteriormente con las tres nuevas ciudades y una segunda fecha en la capital.

El repertorio también incorporará Una tregua, sencillo que Stern publicó el 27 de agosto. La canción fue grabada junto a Cristian Carvacho, Ramiro Durán, Federico Faure y Miguel León.

Las entradas para las distintas fechas de Bitácora se comercializan a través de las plataformas habilitadas para cada recinto.