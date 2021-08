Como es usual, los días viernes son los de las novedades musicales y esta jornada no fue la excepción en el panorama local.

Dos músicos locales dieron a conocer sus trabajos, quienes difieren con respecto a sus estilos, pero que coinciden en que ellos son sus discos debuts.

Aquí te contamos los detalles.

El folk y pop íntimo de Pirueta, de Nando García

Una interesante carrera y pospuesta es con la que aterrizó el cantautor chileno Nando García, quien desde 2020 ha ido presentando poco a poco su trabajo a través de un EP, y varias composiciones. Hoy finalmente estrenó su primer larga duración bajo el título de Pirueta, conformado por nueve canciones, que incluye los adelantos No Siempre es Triste Llorar (junto a Clara Loffel), Grito, Plata (con Chini.png), Coraza y Silaciu.

Pirueta contó con la producción del propio Nando García y Diego Ridolfi (Fármacos) y el trabajo aborda temas íntimos y personales que exploran con delicadeza temáticas como el fracaso, la inseguridad y el amor queer. Todo esto transita entre melodías dulces de guitarras acústicas y letras reflexivas, alegóricas e incluso lúgubres, retratando así un período de la vida del cantautor.

La propuesta mezcla elementos orgánicos propios del folk, pop tradicional conjugado con la cantautoría íntima que García tiene como sello personal: “Creo que las personas que me rodearon y que también hacían canciones fueron la única influencia que se mantuvo transversalmente en la composición del disco. Pienso inmediatamente en Clara Löffel, en Laurela, Tomás Müller o la Chini Ayarza. Ver los procesos creativos de los colegas es siempre algo que informa directamente lo que hago”.

Otro de los referentes que menciona el autor es Raúl Ruiz y durante la grabación del álbum conoció la música de José González: “Al escucharlo se me puso en jaque todo. Algo similar me pasó con Perfume Genius (véase la portada de mi disco), o con Sufjan Stevens. Podría nombrar también a la Juana Molina como alguien que siempre me ha inspirado a tomar la guitarra y hacer canciones”.

Lee también: Con 200 voluntarios: Así fue el concierto de Chancho en Piedra para ensayo clínico

El repertorio latinoamericano de Belencha

Con los primeros adelantos de lo que sería su disco debut, Belencha estableció sus credenciales como recopiladora y cultora del repertorio latinoamericano.

Pajarillo, Un poquito de tu amor y Petronila (junto a Camila Moreno) fueron anticipos fieles de la tónica del álbum: un recorrido por Latinoamérica sintiendo sus palpitaciones, recalando en toda clase de parajes, viajando en el tiempo y adentrándose en las historias de vida de sus ancestras musicales, cantoras pretéritas que han ido estudiando y recopilando el acervo sonoro de nuestro continente tal como ella lo hace ahora.

Con este lanzamiento, Belencha consolida el cambio de piel que inició al dejar atrás su nombre de pila, Claudia Mena, con el que destacó y se abrió paso en el circuito folclórico nacional. “Este disco es el disco que me identifica con un repertorio que va creciendo desde hace ya doce años. Un camino lleno de música que se entrelaza también con muchas personas que han agregado una historia, una letra, una melodía a este trabajo”, cuenta.

Belencha, una producción de Gepe y Cristián Heyne para el sello Micro2sis, cristaliza años de aprendizaje absorbiendo no solo canciones, sino todo lo que viene asociado a ellas: imaginarios, costumbres, experiencias y sentimientos. Multicolor y vibrante, el disco sobrevuela por valses, tango y chachachá con vívidas interpretaciones y arreglos certeros que transportan a lugar y al momento del que vienen las canciones.