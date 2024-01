La escena musical de este año 2024 es prometedora.

Aunque el año apenas comienza, el arte no espera y desde enero hay fechas fijadas para lanzamientos de nuevos discos de estudio de bandas y solistas de diversos géneros.

Urbano, rock, R&B y muchas predicciones de pop. A continuación, te presentamos algunos de los álbumes más esperados por la comunidad melómana.

Kali Uchis: 12 de enero

Orquídeas

¿Por qué el título? La propia artista colombiana-estadounidense explica que su cuarto trabajo de estudio tomó por inspiración “el encanto atemporal, misterioso, místico, sorprendente, elegante y sensual de la orquídea”.

En este nuevo trabajo incluirá numerosas colaboraciones, de las que ya se han oído dos: Muñekita, con El Alfa y City Girls, y Labios Mordidos, con KAROL G.

Green Day: 19 de enero

Saviors

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool no sólo deleitarán a su público con el disco número 14 de su carrera; también harán una gira para conmemorar trabajos previos: el 20º aniversario de American Idiot y el 30º de Dookie.

¿Una composición que forma parte del tracklist y destaca el propio Armstrong? Father to a Son. “Obviamente es sobre la familia. Se vuelve profundamente personal, resulta casi incómodo de hablar. Esa canción es fuerte”, reconoce el vocalista de Green Day.

The Smile: 26 de enero



Wall of Eyes

Segundo disco del trío formado en pandemia por Thom Yorke y Jonny Greenwood (Radiohead) junto a Tom Skinner (baterista de Sons of Kemet).

El video del primer sencillo, del mismo nombre que el álbum, fue dirigido por el destacado cineasta Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood, 2007; Licorice Pizza, 2021), quien ya trabajó con ellos en el pasado.

Usher: 11 de febrero

Coming Home

Verano prometedor para los fans del R&B. Usher Raymond IV no sólo encabezará el medio tiempo del Super Bowl: tras siete largos años de espera desde su último lanzamiento, llegará su noveno álbum de estudio.

El artista de R&B, que describe este nuevo trabajo como “una celebración de la música”, colaboró con Summer Walker y 21 Savage en el single principal, Good Good, cuyo video ya suma más de 40 millones de reproducciones.

Jennifer Lopez: 16 de febrero

This Is Me… Now

El noveno álbum de la artista originaria de El Bronx, Nueva York, llega como una continuación del tercero: This Is Me… Then (2002), lanzado durante la primera etapa de su relación con el actor Ben Affleck.

“Cualquiera que conozca ese disco (sabe) que, en realidad, se trataba de mí enamorándome del amor de mi vida, y ahora, 20 años después… ¿Quién lo hubiese pensado?”, expresó la artista durante una entrevista.

J.Lo acompañará el lanzamiento con una película que estrenará en el servicio de streaming Prime Video. Una de las canciones que figura en el tracklist es Dear Ben Pt. II, la cual llega como una secuela de la oda original de Lopez a Affleck.

MGMT: 23 de enero

Loss of Life

Tras seis años sin nuevos álbumes de estudio, Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser lanzarán su quinto disco.

El dúo de indie-pop admitió sentir “mucho orgullo” de compartir el nuevo trabajo con sus seguidores y bromeó con que el nuevo material gira “en torno a un 20% de música contemporánea para adultos y no más que eso, por favor”.

La banda ya lanzó dos sencillos: Mother Nature y Bubblegum Dog.

Lenny Kravitz: 15 de marzo

Blue Electric Light

Lenny Kravitz dedicará los próximos seis meses a la promoción a su doceavo álbum de estudio, y los dos años siguientes a una gira mundial.

“Este (disco) de verdad tiene que salir al mundo”, dijo a Esquire, explicando que su nuevo material representa todo lo que realmente siente justo ahora en materia musical. El primer sencillo, TK421, ya vio la luz.

Posibles lanzamientos durante este año (sin fecha conocida aún)