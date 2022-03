(CNN) – Paul Herman, actor de 76 años conocido por sus papeles en Los Soprano, Buenos Muchachos y El Irlandés, murió, según informó su manager.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de nuestro amado Paul Herman“, dijo The 5 Management en un comunicado proporcionado por el gerente T Keaton-Woods.

Lee también: La Academia está “molesta e indignada” por el comportamiento de Will Smith durante la ceremonia de los Oscar

“Un verdadero personaje dentro y fuera de la pantalla. Todos los que lo conocieron lo extrañarán profundamente, y siempre recordaremos el sonido de su risa y su espíritu audaz. Les pedimos que respeten la privacidad de la familia en este momento”, señalaron.

Herman acumuló más de 60 créditos durante su carrera de 40 años, incluidas películas como Casino, Crazy Heart y American Hustle, y programas de televisión como Miami Vice y Entourage, según su página de IMDB.

“Día triste porque perdimos a Paulie Herman, quien interpretó a Marvin el contador (basado en mi padre)”, señaló el creador de Entourage, Doug Ellin, en Instagram. “Paulie era generoso, cariñoso e hilarante. Y demasiado joven para irse”, dijo Ellin.

El coprotagonista de Herman en Los Soprano, Michael Imperioli, lo llamó “un narrador de primera clase y un gran actor“.

“Paulie vivió a la vuelta de la esquina durante los últimos años y me alegro de que hayamos podido pasar un tiempo juntos antes de que nos dejara. Lo extrañaré“, sostuvo Imperioli en Instagram.

Lee también: A los 33 años murió Tom Parker, cantante de The Wanted

“Un alma amorosa con un gran sentido del humor“, manifestó la estrella de Los Soprano, Lorraine Bracco, sobre Herman en Twitter.

Herman recibió un premio Screen Actors Guild y un premio Critics Choice como parte del elenco de “American Hustle” de 2013.

The one & only ❤️

A loving soul with a great sense of humor, Paulie Herman.

💔 REST IN PEACE 💔 pic.twitter.com/hczJrKhA0V

— Lorraine Bracco (@Lorraine_Bracco) March 30, 2022