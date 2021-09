(CNN) – El ícono de la pantalla francesa Jean-Paul Belmondo, quien encarnó al fugitivo Michel en el clásico de Jean-Luc Godard Sin aliento en 1960, ha fallecido a los 88 años, según informó este lunes su abogado Michel Godest.

“Toda Francia está triste, yo estoy triste“, dijo Godest en BFMTV.

“Fue maravilloso, pero también terrible porque vi en él, al hombre, a un amigo que tanta gente desearía haber tenido y al mismo tiempo había un monstruo dentro de él, un personaje terrible”, dijo Godest.

El presidente francés, Emmanuel Macron, tuiteó que Francia había perdido “un tesoro nacional“.

Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 6, 2021