Este martes por la noche, múltiples medios internacionales informaron sobre el fallecimiento del actor Andre Braugher, a los 61 años de edad.

Según información entregada por la publicista de Braugher, Jennifer Allen, a través de un comunicado expuesto por Variety, el actor falleció durante esta jornada por una enfermedad que padecía.

Sin embargo, de momento no se conocen mayores detalles relativos al deceso del actor.

El actor alcanzó fama internacional por haber interpretado al capitán Raymond Holt en la serie Brooklyn Nine-Nine, ganando elogios por su actuación y siendo nominado para varios premios.

Interpretó al detective Frank Pembleton en la serie de televisión Homicide: Life on the Street, papel por el que recibió múltiples nominaciones a premios, incluyendo un premio Emmy, el cual ganó como mejor actor de drama en 1998.

También protagonizó la serie Men of a Certain Age junto a Ray Romano y Scott Bakula. Por otro lado, tuvo una notable carrera en cine con roles en películas como Glory, City of Angels y Frequency.