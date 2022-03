La noche del pasado viernes se dio a conocer el sorpresivo fallecimiento de Taylor Hawkins, baterista de la banda norteamericana Foo Fighters, por causas que hasta el momento son desconocidas.

La noticia fue dada a conocer por el propio conjunto de rock desde sus redes sociales a través de un breve comunicado: “la familia de Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre”.

Cabe mencionar que el deceso del músico se produjo en la ciudad de Bogotá, Colombia, a solo horas de que la banda se presentara en el Festival Estereo Picnic. Asimismo, los autores de “The Pretender”, habían estado hace menos de una semana en nuestro país, cerrando una de las jornadas del festival Lollapalooza.

La situación rápidamente generó reacciones desde el mundo de la música, donde diversos artistas entregaron sus condolencias a los familiares de Hawkins y de la banda.

Lee también: A días de tocar en Lollapalooza: Taylor Hawkins murió en medio de la gira de Foo Fighters por Sudamérica

“Conmocionado y devastado. A la familia Taylor Hawkins y a la familia Foo Fighters. Nuestros corazones están contigo. Siempre”, dijo por ejemplo el vocalista y lider de Green Day, Billie Joe Amstrong.

“Dios te bendiga, Taylor Hawkins. Me encantó tu espíritu y tu imparable poder de rock. Descansa en paz amigo mío”, afirmó el icónico guitarrista, Tom Morello.

God bless you Taylor Hawkins. I loved your spirit and your unstoppable rock power. Rest In Peace my friend. pic.twitter.com/AkiRLF2L3e — Tom Morello (@tmorello) March 26, 2022

“Dios bendiga a Taylor paz y amor para toda su familia y la banda paz y amor”, dijo por su parte el reconocido ex baterista de The Beatles, Ringo Starr.

God bless Taylor peace and love to all his family and the band peace and love. 😎✌️🌟❤️🎶🌈☮️ pic.twitter.com/wn2izxn4Vd — #RingoStarr (@ringostarrmusic) March 26, 2022

“Taylor Hawkins fue realmente una gran persona y un músico increíble. Mi corazón, mi amor y mis condolencias están con su esposa, sus hijos, su familia, su banda y sus fanáticos. Nos vemos del otro lado”, aseveró desde su cuenta de Twitter, Ozzy Osbourne.

. @TaylorHawkins was truly a great person and an amazing musician. My heart, my love and my condolences go out to his wife, his children, his family, his band and his fans. See you on the other side – Ozzy — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) March 26, 2022

Por su parte, la banda norteamericana, Guns N´Roses, compartió imágenes inéditas tras el escenario y en ensayos con Foo Fighters, asegurando que Hawkins será “extrañado para siempre”.

“En absoluta conmoción e incredulidad por el fallecimiento de Taylor Hawkins. Siempre he tenido mucha admiración por él. Increíble baterista y una joya de un tipo con el que siempre fue divertido estar cerca. Estoy absolutamente destrozado. Mis más profundas condolencias a sus compañeros de banda y familia”, lamentó el ex baterista de Dream Theater y compositor, Mike Portnoy.

In absolute shock & disbelief over the the passing of Taylor Hawkins. I’ve always had so much admiration for him. Amazing drummer & a gem of a guy who was always fun to be around. I’m absolutely gutted…my deepest condolences to his bandmates & family 😥🙏 #RIPTaylorHawkins pic.twitter.com/a3X0k2AqYW — Mike Portnoy 🤘 (@MikePortnoy) March 26, 2022

“Conmocionado y entristecido al enterarme del fallecimiento de Taylor Hawkins Mis condolencias a su familia y al Foo luchadores familia. QEPD.”, señaló el célebre ex bajista de Black Sabbath, Geezer Butler.