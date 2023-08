(CNN) — Robbie Robertson, cinco veces nominado al Grammy y célebre compositor, cantante, guitarrista y compositor de cine, murió, según un anuncio enviado por su agencia de publicidad Costa Communications, Inc. a CNN. Tenía 80 años y murió tras una larga enfermedad.

En un comunicado, el gerente de Robertson durante 34 años, Jared Levine, dijo que “Robbie estaba rodeado de su familia en el momento de su muerte, incluida su esposa, Janet, su exesposa, Dominique, su pareja Nicholas y sus hijos Alexandra. Sebastian, Delphine y el compañero de Delphine, Kenny. También le sobreviven sus nietos Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel y Seraphina. Robertson completó recientemente su decimocuarto proyecto de música de cine con el colaborador frecuente Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon”.

En lugar de flores, la familia ha pedido que se hagan donaciones a Six Nations of the Grand River para apoyar un nuevo Centro Cultural Woodland.