Muere Phil Donahue, pionero de programas de entrevistas en Estados Unidos, a los 88 años: Revisa su trayectoria

(EFE) – El presentador de televisión estadounidense Phil Donahue, pionero de los programas de entrevistas y marido de la actriz Marlo Thomas, falleció a los 88 tras “una larga enfermedad”, anunciaron este lunes sus familiares en un comunicado.

“El innovador periodista de programas de entrevistas de televisión Phil Donahue murió el domingo por la noche en su casa, rodeado de su esposa desde hace 44 años, Marlo Thomas, su hermana, sus hijos, nietos y su querido golden retriever Charlie”, informó el texto difundido por sus allegados.

Donahue, que ganó 11 premios Emmy para programas diurnos y marcó un camino que luego seguirían otras figuras como Oprah Winfrey, saltó a la fama a finales de la década de 1960 tras ser la primera persona en interactuar con el público de un estudio y llevar nuevas ideas a un plató que posteriormente trascenderían fronteras.

Abordaba temas contemporáneos y controvertidos e invitaba a su público a participar, llevando su micrófono entre la multitud y entrelazando preguntas con sus propios comentarios.

Phil Donahue, whose pioneering daytime talk show launched a television genre that made household names of Oprah Winfrey, Montel Williams, Ellen DeGeneres and many others, has died. He was 88. https://t.co/sflCJtGg72 pic.twitter.com/AuvVDz2XGR

— The Associated Press (@AP) August 19, 2024