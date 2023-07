(CNN) – Leandro De Niro Rodríguez, nieto del actor ganador del Oscar Robert De Niro, murió en las últimas horas, según anunció su madre en redes sociales. El joven tenía 19 años.

La actriz Drena De Niro, hija de Robert De Niro, escribió sobre la pérdida de su hijo en un post en Instagram este domingo.

“Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida“, decía en parte el pie de foto. “No sé cómo vivir sin ti, pero voy a tratar de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al llegar a ser tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo ese amor te hubiera salvado“.

De Niro etiquetó al padre de su hijo, el artista Carlos Rodríguez, que se hace llamar Carlos Mare, en el post.

“Descansa en paz y en el paraíso eterno, mi querido hijo“, escribió.

“Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos”, respondió Mare en un comentario en el post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Drena (@drenadeniro)

No se compartió la causa de la muerte.

Leandro De Niro Rodríguez también era actor. Apareció, junto con su madre, en la película de 2018 A Star Is Born, protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga. Sus otros créditos como actor incluyen The Collection en 2005 y Cabaret Maxime en 2018, según IMDB.

CNN se puso en contacto con los representantes de Robert y Drena De Niro para hacer comentarios.