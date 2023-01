(CNN) – La actriz Annie Wersching murió de cáncer la madrugada del domingo, dijo a CNN su publicista, Craig Schneider. Tenía 45 años.

Fue mejor conocida por interpretar a la agente del FBI Renee Walker en la serie “24”.

El esposo de Wersching, Stephen Full, emitió un comunicado a CNN: “Hay un enorme agujero en el alma de esta familia hoy. Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontró asombro en el momento más simple. Ella no necesitaba música para bailar. Ella nos enseñó a no esperar a que la aventura te encuentre. Ve a buscarla. Está en todas partes. Y la encontraremos”.

“Mientras conducía a nuestros hijos, los verdaderos amores de su vida, por el sinuoso camino de entrada y la calle, ella gritaba ¡ADIÓS!, hasta que estuvimos fuera del alcance del oído y en el mundo. Todavía puedo oírla. Adiós, cariño. ‘Te amo pequeña familia…’“.

Wersching también proporcionó la voz de Tess en “The Last of Us”. Neil Druckmann, el director creativo de The Last of Us tuiteó sobre el fallecimiento de Wesching:

“Acabo de enterarme de que mi querida amiga, Annie Wersching, falleció. Acabamos de perder a una hermosa artista y ser humano. Mi corazón está destrozado. Los pensamientos están con sus seres queridos”.

I miss my silly friend who helped bring Tess to life. Annie, you left us way too soon. You will forever be part of the TLoU & Naughty Dog family! 💔

TLoU fans… let’s show what we’re made of. Please consider donating to her kids’ gofundme: https://t.co/3QTnZtBY4B pic.twitter.com/baNHc1wdCT

— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 29, 2023