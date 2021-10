Britney Spears obtuvo una victoria legal el pasado miércoles en su lucha por recuperar el control de su vida. La jueza de Los Ángeles suspendió a Jamie Spears, padre de la cantante, como tutor de su patrimonio, estimado en US$ 60 millones, y designó un reemplazo temporal para supervisar sus finanzas hasta el 31 de diciembre.

La decisión llega después de 13 años de una estricta tutela que le daba todo el control a su padre de su patrimonio e ingresos económicos, decidiendo en qué proyectos trabajaría y blindando el acceso a la estrella, lo que dio paso el surgimiento del movimiento #FreeBritney, creado por los fans para exigir el fin de la medida legal.

A fines de junio, CNN reportó el testimonio por teléfono que Britney Spears dio por primera vez en una audiencia pública en Los Ángeles, dirigida por la jueza de la Suprema Corte, Brenda Penny. “Le dije al mundo que estoy feliz y que estoy bien, pero estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir. Estoy tan enojada, es una locura”, manifestó.

Tras anunciar públicamente que pausaría sus presentaciones, Spears dijo que le recetaron litio en contra de su voluntad. “Es una droga fuerte. Puedes dañarte mentalmente si lo tomas por más de 5 meses. Me sentí borracha, ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. Me tenían con seis enfermeras diferentes”.

La cantante criticó cómo su familia, incluido su padre, ha manejado su tutela y su cuidado. “Mi familia no hizo una maldita cosa, [mi papá] era el que lo aprobaba todo. Toda mi familia no hacía nada”.

Spears describió su tutela ordenada por la corte como “abusiva” y dijo que solo quiere recuperar su vida. La cantante dijo que le gustaría presentar una petición para poner fin a la tutela ordenada por la corte sin la condición de tener que aprobar una evaluación de salud.

Durante la audiencia también dijo que quiere formar una familia con su novio, Sam Asghari. “Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Tengo un DIU dentro de mí, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para quitarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”. Agregó que ni siquiera se le ha permitido viajar sola en el auto de su novio.

“Es un tremendo día para Britney Spears y para la justicia”, dijo el abogado Matthew Rosengart tras la sentencia y agregó que “ha enfrentado una pesadilla por más de una década, orquestada por su padre y otros”, recordando el origen de la tutela el año 2007, cuando la intérprete de Sometimes, tuvo una crisis tras el acoso permanente de los paparazzis y la imposibilidad de ver a sus hijos pequeños.

“El movimiento Free Britney ha sido fundamental, señaló públicamente Rosengart mientras celebraba el triunfo de su clienta junto a una ola de fans a las afueras de la corte. Uno de ellos advirtió que “esto no ha finalizado, hay que ir por todas esas personas del equipo que ayudaron al padre a ganar la tutela“.