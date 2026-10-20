Mon Laferte actuará en los Latin Grammy 2026: Daddy Yankee y Rosalía también se suman a la ceremonia

Mon Laferte será una de las artistas que actuarán en la 27ª edición de los Latin Grammy, que se realizará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer este martes el primer grupo de presentaciones de la ceremonia, una lista que también incluye a Daddy Yankee, Rosalía, Juanes, Anitta, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Kany García y Carín León.

Para Mon Laferte será una noche especialmente relevante. La cantante nacional compite por Álbum del Año, gracias a Femme Fatale, mientras que la canción homónima está nominada a Grabación del Año y Canción del Año, tres de las categorías generales de la premiación.

Daddy Yankee, en tanto, llegará a la ceremonia después de ser escogido como Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, reconocimiento que celebra tanto su trayectoria musical como su contribución a la expansión internacional del reguetón.

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El puertorriqueño será homenajeado oficialmente el 11 de noviembre, durante una gala especial en Las Vegas que forma parte de la Semana Latin Grammy. Su presentación en la ceremonia principal ocurrirá un día después.

Entre los primeros nombres confirmados también sobresale Rosalía. La española está nominada a Álbum del Año por LUX (Complete Works), mientras que La Perla, junto a Yahritza y Su Esencia, compite por Grabación del Año y Canción del Año.

Completan esta primera tanda de actuaciones Banda Los Recoditos, Vivir Quintana, Rawayana, Elena Rose y Xavi. La Academia adelantó que próximamente dará a conocer nuevos detalles y artistas que participarán de la premiación.

La conducción, por su parte, volverá a estar en manos de Roselyn Sánchez, quien asumirá el rol de presentadora de los Latin Grammy por décima ocasión.