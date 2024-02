Este verano, Miranda! y su melódico electro-pop cruzarán la cordillera para aterrizar en Viña 2024.

Alejandro “Ale” Sergi (52) y Juliana Gattas (45) subirán al escenario de la Quinta Vergara para cantarle al “Monstruo” por tercera vez en sus más de dos décadas de trayectoria.

Ya se habían sumado a la cartelera del certamen en 2006 y 2010.

En esta nota, podrás conocer más detalles acerca del exitoso dúo argentino que cuenta con 22 años de trayectoria, más de medio millón de discos vendidos a nivel mundial y nueve álbumes de estudio.

Sus inicios: Del amor a una hermandad irrompible

Después de la entrada y salida de Lolo, Bruno y Nicolás “Monoto” Grimaldi en diferentes momentos, Miranda! regresó a su formación más básica: el dúo. Juliana reconoce que la banda debe mucho a todos los miembros que tuvieron en el pasado.

“Fuimos una banda de amigos, pero volvimos a ser los que la creamos, los dos que aún sentimos un fuerte deseo de bailar en vivo y de tener total libertad en el escenario”, dijo a la edición argentina de Rolling Stone en 2023.

Sergi y Gattas cruzaron miradas por primera vez una noche de octubre de 1998.

Su conexión surgió gracias a una casualidad: Alejandro tenía pensado asistir a un concierto, pero el plan falló y terminó tomando mate en la casa de la amiga de una amiga. Se trataba, ni más ni menos, que del departamento de Juliana.

“En el momento en el que nos conocimos, sentimos que algo pasaba, que había alguna química. Los seres humanos somos bastante básicos, salir es lo primero que se nos ocurre”, reconoció Sergi a RTVE en 2022.

Fue así cómo entablaron una relación amorosa que duró seis meses.

Aunque el amor romántico entre ambos no prosperó, sí se percataron del vínculo artístico que los unía y priorizaron aquel camino.

De esta forma, en 2002 publicaron su álbum debut: Es Mentira.

En un inicio, fue un proyecto impulsivo y accidentado, llegando a perderse por completo debido a que el computador en el que lo almacenaban tuvo un virus. A pesar de este revés, perseveraron y lo reprodujeron desde cero.

Improvisaron un estudio casero acondicionando una especie de cabina con un colchón y un antipop con alambre y medias de licra.

El esfuerzo dio frutos. Con Sin Restricciones (2004), llegaría el reconocimiento internacional.

La producción del álbum también resultó relativamente económica; sin embargo, la banda contaba con otros recursos que les permitieron trabajar con productores y masterizarlo con un ingeniero de sonido.

Este disco es una pieza clásica tanto para fans como para seguidores casuales, pues incluye éxitos como Yo Te Diré, Don, El Profe y Traición.

Su conexión con artistas chilenos

La larga amistad que han mantenido con Alex Anwandter se ha visto reflejada en diversos proyectos artísticos.

En 2016, por ejemplo, el dúo intercaló sus voces con las del chileno en su hit Siempre es viernes en mi corazón. Ale incluso aparece en el video musical.

Anwandter también produjo el próximo álbum solista de Juliana, del que ya se lanzaron dos sencillos en 2023: Maquillada en la cama y Borracha en un baño ajeno.

Ella, en tanto, lo describe como “un músico y productor brillante, que tiene claras sus influencias y sus ideas de la música”.

Asimismo, agrega: “Es gran amigo mío y uno de los músicos que más admiro. Él me propuso hacer unas canciones en las que hablara de cosas que me pasan y que yo le contaba, y que a él le parecían pintorescas. Y relajadamente lo empezamos a grabar demos. Como no vivimos en la misma ciudad, llevó sus años; y estuvo la pandemia. Finalmente se concretó y estoy muy feliz”.

Pero no es el único chileno con el que han colaborado.

En 2021 lanzaron Entre las dos, con Javiera Mena, y en 2023 sumaron a Francisca Valenzuela a los artistas invitados a su disco Hotel Miranda! para reversionar su éxito Enamorada.

Yo quiero ser tu profe, mejor dicho profesor: Aprendiendo producción musical junto a Miranda!

A temprana edad, Alejandro desarrolló interés por “hacerlo todo solo” cuando se trataba de música.

“Me encanta escucharla y ejecutarla, pero también manipularla en todos los dispositivos y soportes”, explica.

De hecho, antes de la fama, ejerció como técnico en salas de grabación.

“Él está todo el día en su estudio componiendo, probando cosas, ritmos, canciones, está todos los días trabajando en eso. Y yo me ocupo más de lo visual; de poner en escena las canciones, las tapas, las fotos y la estética”, explicó Juliana el año pasado.

La pasión de Alejandro tomó un giro pedagógico en 2019, año en que comenzó a subir videos con tutoriales a la cuenta oficial de Miranda! en YouTube.

En ellos, muestra al público el proceso de creación tras algunos sencillos, así como técnicas que van desde la mezcla de voces hasta la creación de efectos mediante maquinaria profesional.

El artista incluso muestra cómo utilizar un colchón para improvisar una cabina de grabación en casa (“Así grabamos los dos primeros discos. Don lo grabamos así. Y si no, también podés meter el micrófono en el guardarropa. Porque la ropa también absorbe, es tela”, explica en uno de sus videos).

Ale Sergi: Lista completa de sus tutoriales de producción musical