Este martes finalmente se publicó el primer tráiler de lo que será la película Wonka, con Timothée Chalamet interpretando al excéntrico dueño de la fábrica de chocolates.

En el adelanto se puede ver al actor de 27 años con la vestimenta característica de Willy Wonka, igual a la que alguna vez utilizó Gene Wilder y luego Johnny Depp.

En esta nueva película dirigida por Paul King (Paddington) se mostrarán las primeras aventuras de Wonka, entre ellas cómo se encontró con los Oompa Loompas provenientes de Loompalandia.

La cinta también contará con las actuaciones de Hugh Grant como Oompa Loompa, además de Olivia Colman, Keegan Michael-Key, Sally Hawkins y Rowan Atkinson, entre otros.

El estreno de la película en Norteamérica está programado para el próximo 15 diciembre.

NEW look at Timothée Chalamet and Hugh Grant in #Wonka. 👀

The first official trailer drops today. 🍫

pic.twitter.com/zx4elgXJUK

