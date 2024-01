(CNN) – Una de las faldas que Sarah Jessica Parker vistió en Sex and the City se vendió por $52 mil dólares.

El icónico tutú que luce Carrie Bradshaw en los créditos iniciales de Sex and the City se convirtió el jueves, 18 de enero de 2024, en la estrella de una subasta de ropa “icónicas” del vestuario del cine, la televisión y las celebridades.

La prenda, de color blanco, superó más de cuatro veces su estimación más alta.

Se esperaba que la falda de tul de tres niveles se vendiera por una cifra de entre $8 mil y $12 mil dólares, pero obtuvo 24 pujas durante la subasta de Julien’s Auctions que tuvo lugar en California.

El tutú “se convirtió en un símbolo de la cultura pop”, según la casa de subastas, después de que Parker lo llevara en su papel de Carrie Bradshaw en la exitosa serie de televisión de HBO.

Lo compró la diseñadora de vestuario de la serie, Patricia Field, “mientras compraba para la serie en el distrito de la ropa de Nueva York en una papelera de cinco dólares“, según el anuncio de la subasta.

Field describió el hallazgo en su libro Pat in the City: My Life of Fashion, Style and Breaking All the Rules (Pat en la ciudad: mi vida de moda, estilo y ruptura de todas las reglas), a través de un extracto publicado en Vogue en febrero de 2023.

“En la caja de prendas de rebajas -tendencias de temporadas pasadas que pasaron al olvido- se asomaba un tul blanco como la cresta espumosa de una ola en un mar de prendas desechables”, escribió Field, y añadió haber pensado que “Sarah Jessica podría sentirse identificada con esta falda loca, dada su formación como bailarina de ballet”.

“Pero lo más importante es que la falda de tutú era caprichosa, aventurera e inesperada, igual que Sex and the City“, añadió la diseñadora.

El tutú también hizo su aparición en la película que se estrenó en 2008 de la serie, durante una escena en la que Carrie está vaciando su armario y decidiendo si se queda con ciertos conjuntos. Con la opinión de sus amigas Samantha, Charlotte y Miranda (interpretadas por las actrices Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon, respectivamente), “este look fue unánime”, de acuerdo al anuncio de la subasta.

La pieza se vendió con un certificado de autenticidad firmado por la propia Field.

Formaba parte de la venta Imparable: Signature Styles of Iconic Women in Fashion, organizada por Julien’s, en la que también se vendieron prendas de Kim Kardashian, Audrey Hepburn y Elizabeth Taylor, entre otras.

Entre los lotes más destacados, un vestido de cóctel de terciopelo negro diseñado por Catherine Walker que lució la princesa Diana se vendió por casi $300 millones chilenos, un par de pantalones de cachemir adornados con lentejuelas (y zapatos a juego) que Cher lució en la fiesta posterior a los Oscar de Vanity Fair en 2000 quedó en más de $5 millones y un body hecho a medida para el chihuahua de Elle Woods, protagonista de Legalmente rubia, se vendió por casi un millón y medio en moneda nacional.