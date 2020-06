Mike Henry ha renunciado a interpretar al personaje de Cleveland en la serie animada Family Guy, uniéndose así a una serie de actores blancos que desisten de los papeles que expresan personajes animados de color negro.

Henry, quien también expresó al personaje en el ahora cancelado The Cleveland Show, hizo el anuncio el viernes por la noche en Twitter, escribiendo que ha sido un honor interpretar al personaje durante 20 años.

“Me encanta este personaje, pero las personas de color deberían interpretar personajes de color. Por lo tanto, dejaré el cargo”, dijo.

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT

— Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020