(CNN) – Mickey Mouse ya no pertenece únicamente a Walt Disney Company.

El 1 de enero de 2024, una primera versión de la mascota de la compañía de entretenimiento, que apareció en el cortometraje de Walt Disney de 1928, Barco de Vapor Willie (Steamboat Willie), entró en el dominio público por primera vez.

El alegre roedor, que ha sido sinónimo de la marca Disney durante casi un siglo, se ha convertido en uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop estadounidense. Pero como la ley de derechos de autor de Estados Unidos, actualizada por última vez por el Congreso en 1998, permite que los derechos de autor se mantengan durante 95 años, el reclamo exclusivo de Disney sobre el personaje ha terminado oficialmente.

Si bien es posible que empecemos a ver más de Mickey, hay salvedades.

En una declaración a CNN, un portavoz de Disney dijo: “Las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por la expiración de los derechos de autor de Steamboat Willie, y Mickey seguirá desempeñando un papel destacado como embajador mundial de Walt Disney Company en nuestra narración, atracciones de parques temáticos y mercancías”.

Existen diferencias entre el Mickey de 1928 y la mascota actual de la empresa. El Mickey de Steamboat Willie carece de los guantes y zapatos de gran tamaño de Mickey actuales, y sus ojos son pequeños óvalos negros sin pupilas.

¿Qué permite la normativa?

Rebecca Tushnet, profesora de la Facultad de Derecho de Harvard, dijo que si bien el dominio público permite a cualquiera volver a imaginar a Steamboat Willie como quiera, no se pueden copiar elementos del Mickey Mouse más moderno. Disney todavía tiene una marca registrada en ellos.

“Hagas lo que hagas, para estar protegido contra reclamaciones por infracción de derechos de autor… realmente tienes que crear cosas nuevas y asegurarte de basarlas en Steamboat Willie“, comentó.

Tushnet dijo que aunque Disney tendrá que “conceder a regañadientes” su control sobre la imagen de Steamboat Willie, la compañía probablemente demandará a cualquiera que recree una versión de la caricatura que se parezca más a Mickey Mouse.

El portavoz de Disney le sostuvo a CNN que la compañía “continuará protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que siguen sujetas a derechos de autor, y trabajaremos para salvaguardarnos contra la confusión de los consumidores causada por usos no autorizados de Mickey y otros nuestros”. personajes icónicos”.

En ese sentido, Tushnet indicó que uno de los primeros lugares donde podemos ver recreaciones de Steamboat Willie es en Etsy, aunque un paso en falso puede exponer a pequeños vendedores y artistas a litigios con Disney.

“Desafortunadamente, esas personas son precisamente el tipo de personas que probablemente no tengan los recursos para determinar los límites legales“, dijo Tushnet.

Sin embargo, existen algunas excepciones al estricto control que Disney ejerce sobre su mascota. Incluso la versión más moderna de Mickey Mouse se puede mostrar con fines educativos, sátira o parodia.

Mickey no es el único personaje infantil que ha entrado al dominio público recientemente. En 2022, los derechos de autor de A.A. El personaje original de Winnie the Pooh de Milne expiró, lo que abrió las compuertas para interpretaciones más fantásticas del osito de peluche amarillo, incluida la película de terror de 2023, Winnie the Pooh: Sangre y Miel.

Tushnet sostuvo que es “definitivamente posible” que la primera versión de Mickey reciba el mismo tratamiento.

Este es el cortometraje “Steamboat Willie”: