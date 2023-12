(CNN) — En dos días más, una primera versión del personaje más icónico de Disney pasará a ser de dominio público por primera vez.

Durante casi un siglo, la imagen de Mickey Mouse ha estado ligada a la marca Walt Disney Company, pero el 1 de enero de 2024 expirarán los derechos de autor de Disney sobre “Steamboat Willie”, el primer cortometraje de Walt Disney protagonizado por Mickey Mouse.

Eso significa que una de las primeras versiones de la compañía de su querido roedor estará disponible para uso público.

“Steamboat Willie” contra el Mickey moderno

“Steamboat Willie” se estrenó en 1928 y ayudó a lanzar a Mickey Mouse y Walt Disney a la fama. Dado que la ley de derechos de autor de Estados Unidos —actualizada por última vez por el Congreso en 1998— permite que los mismos se mantengan durante 95 años, el derecho exclusivo de Disney sobre el personaje está a punto de terminar.

Mickey no es el único personaje clásico que ha pasado al dominio público en los últimos años.

El 1 de enero de 2022 también expiraron los derechos de autor del personaje original de Winnie the Pooh de A. A. Milne. Eso ha abierto la puerta a interpretaciones más creativas del osito de peluche antropomórfico, incluida la película de terror de 2023 “Winnie the Pooh: Blood and Honey”.