La música y la política se unieron por un instante.

Michelle Obama, exprimera dama de Estados Unidos, extendió felicitaciones públicas a Beyoncé por su último material y la llamó “una rompedora de récords y creadora de historia“.

Se trata de Cowboy Carter, el octavo disco de estudio de la artista -y el más largo hasta la fecha, con 27 canciones-, publicado el pasado viernes 29 de marzo como el Act II de su predecesor, Renaissance (2022).

Pese a contar con más de dos décadas de trayectoria artística, el lanzamiento contempla la primera incursión de la ganadora de 32 Premios Grammy en el género country y ha logrado captar la atención tanto de críticos como de aficionados.

Spotify confirmó que fue el disco más reproducido en un solo día de 2024 hasta la fecha de su estreno y Billboard, en tanto, proyecta que su primera semana de ventas podría superar las 653 mil unidades que obtuvo con Lemonade (2016).

A través de su cuenta en la red social X, la abogada egresada de la Facultad de Derecho de Harvard rindió homenaje a la influencia cultural de Beyoncé.

Y lo hizo en un hilo al que dedicó tres publicaciones distintas.

“Con Cowboy Carter, has cambiado las reglas del juego una vez más, redefiniendo un género musical y transformando nuestra cultura. ¡Estoy muy orgullosa de ti!”, comenzó escribiendo.

.@Beyonce, you are a record-breaker and history-maker. With Cowboy Carter, you have changed the game once again by helping redefine a music genre and transform our culture. I am so proud of you! pic.twitter.com/oXKao4UpK9

— Michelle Obama (@MichelleObama) April 2, 2024