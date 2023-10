(CNN en Español) — Michael Caine, la estrella de cine británica cuya carrera abarca ocho décadas y ha destacado en películas desde The Italian Job hasta The Dark Knight, confirmó su retiro de la actuación.

El dos veces ganador del Oscar, que tiene 90 años, hizo el anuncio este sábado en el podcast “Best of Today” de BBC Radio 4.

“Siempre digo que me voy a retirar”, dijo Caine, y agregó: “Bueno, ahora lo haré”.

Confirmó que The Great Escaper, que se estrenó a principios de este mes, será su última aparición como actor y dijo: “He interpretado el papel principal y tiene críticas increíbles. Los únicos papeles que voy a tener ahora son hombres mayores —hombres de 90 años, o tal vez 85, ya sabes— y pensé que sería mejor irme con todo esto. Tengo críticas maravillosas. ¿Qué voy a hacer para superar esto?”.

Caine protagonizó la película junto a la fallecida Glenda Jackson, e interpretó a Bernard Jordan, un hombre de 90 años que se fuga de una residencia de ancianos para asistir al 70º aniversario del desembarco del Día D en Francia.

“Nos lo pasamos muy bien en la película y pensé, ya sabes, ¿por qué no irme ahora?”, añadió Caine.

También en el podcast, el director de The Great Escaper, Oliver Parker, dijo: “Michael tiene la capacidad de convertir su actuación en algo más”, acreditando su “carisma” y “gran presencia”.

Caine comenzó su carrera como actor en los escenarios, a principios de la década de 1950, antes de debutar en el cine en 1956.

Caine (centro) interpreta al criminal Charlie Croker en la película de 1969 “The Italian Job”.

Originalmente llamado Maurice Joseph Micklewhite, Jr., adoptó el nombre artístico Caine de la película de 1954 The Caine Mutiny, y lo volvió legal.

Caine ha interpretado a agentes secretos, playboys, aventureros, maestros y asesinos.

Interpretó al espía británico Harry Palmer en cinco películas, y su fama llegó después de su primera etapa en el papel, en el thriller dramático de 1965 The Ipcress File.

Su siguiente gran oportunidad llegó un año después, cuando interpretó a un chofer promiscuo en la comedia romántica de 1966 Alfie.

Caine recibió su primer Premio de la Academia por su papel secundario en la película de Woody Allen de 1986 Hannah and Her Sisters, y el segundo por otro papel secundario en la película de 1999 The Cider House Rules.

Protagonizó junto a Sean Connery la película de aventuras de John Huston de 1975 “The Man Who Would Be King”; interpretó a un periodista en Vietnam en la adaptación de Graham Greene de 2002 “The Quiet American”; también dio vida en la pantalla grande al mayordomo Alfred Pennyworth en la película de 2008 “The Dark Knight”.

Caine fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE por sus siglas en inglés) en 1993 y nombrado caballero en el año 2000.

También ha escrito libros pues, aunque aseguró en el podcast que ha hecho 160 películas, “siempre quiso ser escritor”. Si bien no habrá más actuación, afirmó, “habrá escritura”.

“Lo que pasa con el proceso de hacer películas es que tienes que levantarte a las 6:30 de la mañana, hacer un largo viaje aprendiendo tus líneas en el maldito auto, y luego llegar allí y trabajar hasta las 10 de la noche”, dijo, y agregó que para escribir “no es necesario que te levantes de la cama”.