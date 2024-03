Un particular invitado tuvo la 96° ceremonia de los Premios Oscar 2024. Se trata de Messi, el perrito de raza bordier collie que enamoró a la audiencia por su participación en Anatomía de una caída.

La aparición del can fue pregrabada con poca gente para evitarle estrés y ansiedad.

And the Oscar for bestest boi goes to Messi from 'Anatomy of a Fall.' #Oscars pic.twitter.com/V5a1JCyACs

— The Academy (@TheAcademy) February 13, 2024