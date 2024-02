Men at Work tuvo un esperado debut en el Festival de Viña del Mar.

Después de 25 años, los íconos del rock regresaron a Chile para cerrar en la tercera noche de Viña 2024 con éxitos como Down Under, Who Can It Be Now? y Overkill.

De la mano del escocés Colin James Hay, voz principal y actual integrante de la banda del ex Beatle, Ringo Star, cautivaron a un “Monstruo” que, pese a la hora, vitoreó con entusiasmo sus clásicos y les entregó las dos gaviotas.

Mención a los damnificados de los incendios forestales

La banda australiana tuvo un debut tardío: subió al escenario de la Quinta Vergara pasadas las dos de la madrugada.

Pese a la hora, su presentación tuvo un comienzo especial, pues antes de tocar cualquier instrumento, su vocalista dedicó un mensaje en español a los damnificados de la tragedia forestal de la Región de Valparaíso.

“Hola, Viña del Mar. Nosotros estamos muy felices de estar aquí. Nos gustaría enviar nuestro amor y apoyo a las víctimas de los recientes incendios“, expresó Colin Hay, sacando aplausos entre el público.

Segundos más tarde, el setlist inició con No Restrictions.

Debut brillante

En lo que fue un recorrido por lo mejor de su trayectoria, la agrupación desplegó un rock elegante y clásico que jugó con diversos sonidos al turnar varios instrumentos sobre el escenario.

Pese a que el show fue corto y no alcanzó a completar una hora -la transmisión del certamen finalizó antes de las tres de la madrugada-, fue suficiente para cautivar a un “Monstruo” que cayó rendido a sus pies.

Con las gaviotas de plata y oro en sus manos, Men at Work cerró lo que fue una noche redonda para todos los números en la cartelera de la tercera noche.

Sus antecesores, Maná en la música y Luis Slimming en el humor, también se despidieron entre aplausos y galardones.