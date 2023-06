Esta mañana, cuando los relojes marcaron las 10:00 horas de Argentina (09:00 para Chile) se inició la venta general de entradas para los conciertos de Taylor Swift en el país trasandino.

La cantante estadounidense confirmó hace unos días que extenderá su gira The Eras Tour a Sudamérica y se estará presentando entre agosto y noviembre de este año en México, Argentina y Brasil.

Con el anuncio, muchos swifties nacionales quedaron desilusionados al no encontrar a Chile entre los países que visitará, pero inmediatamente la mayoría comenzó a calcular cuánto gastarían si viajan para uno de los conciertos.

Las alternativas de muchos estaban en el Estadio River Plate en Buenos Aires (Argentina), los próximos 9 y 10 de noviembre.

Estos son algunos de los mejores memes que ha dejado la venta de entradas para ver a la intérprete de You Need To Calm Down:

Toda la argentina no puede odiar a una misma persona

La persona:#TaylorSwift #TheErasTourArgentina pic.twitter.com/ABHY0cjDut — harryvolveaArg (@LelilaMora36279) June 6, 2023

Puntoticket x lo menos es más honesto y te dice, tu lugar es el 2000393829 entrarás aproximadamente a las 12:00 , acá hay que estar viendo si el hueón avanza o no, qué estrés!!! #TheErasTourArgentina pic.twitter.com/4PSa6mjSyl — Coloratura 💙🌙💜✨🫶🏻 (@MsValePaz) June 6, 2023

chicas creo que voy a ver Taylor Swift!! pic.twitter.com/QJnyH639ev — samuuu ʚ♡ɞ (@luvtayriana) June 6, 2023

Clase de biquimica y así.. todo por Taylor #TheErasTourArgentina pic.twitter.com/3PJQQNncpV — mar (@fuckm_21) June 6, 2023

RT para que consigas tu entrada en Allaccess para The Eras Tour de la rubia Taylor Swift vamoooos que se puede 🫶🏾 pic.twitter.com/HKGy5vvCnT — xospira (@JoniFerreyra) June 5, 2023

Ni para mis exámenes finales me desperté tan temprano, VAMOS QUE SE PUEDE #TheErasTourArgentina pic.twitter.com/98DULKvFBU — Sebastián Vejar (@SebastianVejar) June 6, 2023

"imagina un mundo donde la fila virtual para el concierto de taylor swift en argentina hubiese sido enumerada"

#TheErasTourArgentina pic.twitter.com/GGpjYTHv1L — feña (@feernaaandaA__) June 6, 2023

Arrancó la venta general de entradas para Taylor Swift en Argentina. Las y los swifties en este momento: pic.twitter.com/EmphkmAXtr — Emanuel Juárez (@EmaJuarezOk) June 6, 2023

Los precios para taylor swift en argentina 2023-2024 pic.twitter.com/H2KMz0z1nh — 🇦🇷 | Giveaway activo en mi fijado. (@Showsenarg1) May 30, 2023

Comenzó la fila virtual para los shows de Taylor Swift en River pic.twitter.com/2Z4DZnGTCb — Real Time 📈 (@RealTimeRating) June 6, 2023

a esta hora mañana muchísima gente ya va a tener confirmado que en noviembre va a ver a la mismísima taylor swift en argentina pic.twitter.com/UGaZbuRDSv — The Eras Tour Argentina (@TheErasTourArg) June 4, 2023

Fans de Taylor Swift a esta hora buscando entradas en Argentina pic.twitter.com/oqdDe9OKYi — Alvvays Waiting 🫐 (@araffan94) June 6, 2023