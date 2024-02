La tercera noche del Festival de Viña del Mar transcurrió con éxito y sin sobresaltos, en una velada que estuvo marcada por el rock latino y el new wave.

Los encargados de abrir la noche fueron Maná. Tras más de una década de espera, el grupo mexicano volvió al escenario de la Quinta Vergara y conquistó al público con sus clásicas baladas en una presentación de más de dos horas.

La cuota de humor fue puesta por Luis Slimming, quien debutó en el certamen viñamarino con gran éxito. Además de llevarse todos los premios, su performance fue lo más visto de la jornada, promediando 37,9 puntos de rating.

El cierre estuvo a cargo de Men at Work, quienes cautivaron al “Monstruo” con éxitos como Down Under y Overkill. Pese a la hora -salieron pasadas las dos de la madrugada-, el público vitoreó con entusiasmo sus clásicos y les entregó las dos gaviotas.

En redes sociales, los televidentes publicaron diversos memes relacionados con la trayectoria de Maná, los chistes que realizó Slimming a lo largo de su exitosa rutina y lo icónica que fue la presentación de Men at Work.

Revisa los mejores memes y reacciones

Lucho Slimming tomando la experiencia de los comediantes anteriores#vina2024 pic.twitter.com/jo9fviXgLt — Thomas (@DwThomasSilva) February 28, 2024

Es oficial, al chileno le gusta el chiste corto #Vina2024 pic.twitter.com/XOjWgx6jVD — Rulz Bustamante 🏖 (@RulzBustamante) February 28, 2024

Colin Hay, el vocalista y fundador de « Men at Work » prácticamente tiene la misma voz q en los comienzos de la banda. Inigualable!

Dato aparte: tiene 70 ⚡️#vINA2024 pic.twitter.com/liYL4O0Mnz — pata🌳 (@pataseee) February 28, 2024

Que gusto ver como Luis Slimming le calló la boca a todos los del TV+ que decían que le iba a ir pésimo.🤣 🙌🏻 Una máquina de hacer reír en #Vina2024 #LuisSlimming pic.twitter.com/iW06K6JIKi — Francisca Alvarado (@Fraan_Alvarado) February 28, 2024

Me acabo de enterar por su propia voz que Luis Slimming no era Brunito 💔 #Vina2024 pic.twitter.com/hHR2mP1420 — Danilu (@_Dani_luz_) February 28, 2024

VOLVIÓ EL HUMOR FUNAO QUE NOS GUSTA #Viña2024 pic.twitter.com/L7d7RToQVw — Victor Chevalier (@ViktorChevalier) February 28, 2024

Me sé todas las canciones de Maná 🫢… ¡Dios Mio! Como Es Posible Este Suceso#Vina2024 pic.twitter.com/SzEuBGXw8G — SitaFer (@Sita_Fer_) February 28, 2024

La voz del vocalista de Men at Work espectacular..#Viña2024 👏👏👏🇨🇱🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/oqJ4A6efE2 — Clau Salinas (@ClauSalinas2) February 28, 2024

Yo: puteando por dos años a MANÁ YO: CANTANDO TODAS LAS CANCIONES DE MANÁ 😒😒😒😒😒 por que soy asiiii!!! 😂😂😂😂😂😂#Viña2024 #Vina2024 pic.twitter.com/9wvRDZt966 — 🌳 (@claugarciav) February 28, 2024

Hablo de otakus y enfocaron a un japones #Viña2024 pic.twitter.com/eggV13h1s6 — Javier 𓅓 (@JavierSapbe69) February 28, 2024

Lo mejor que tiene Viña es cómo plasma la emoción de la música y el fanatismo. En ese sentido, la transmisión de Maná ha estado hermosa: Gente disfrutando, compenetrada, viviendo el momento a concho… No hay necesidad de ser fan para apreciar algo así #Viña2024 — Sebastián Cerda (@sebacerda) February 28, 2024

nosotros viendo que le esta yendo bien a luis slimming:#Viña2024 pic.twitter.com/bq8ylCwzn5 — Gerson Espinoza (@lvcky_onne) February 28, 2024

Men at Work se tiró 2 choripanes y despues, un bife chorizo, un ojo de buey y remato con una entraña.

Overkill

It's a mistake

Who can it be now?#viña2024 #FestivalDeVinaDelMar #FestivalDeVina pic.twitter.com/V11fUWtqzE — Pato Alcózer (@patoalcozer) February 28, 2024

No Pifien tan fuerte que van a despertar al Marido #Vina2024 pic.twitter.com/jGtPanzAvz — sami del bUlla 🇨🇦 (@SamidelbUlla) February 28, 2024

#viña2024 hasta el más rudo viendo Maná pic.twitter.com/8u2GjF6cia — David FV 33⭐️ (@davidblees11) February 28, 2024

Todavía arriba del columpio con el chistecito de #slimming en #Vina2024 . A propósito, vengan a la Vendimia de #Marchigüe, 8, 9 y 10 de marzo!! Y vengan a conocer Marchigüe! Tremenda rutina ! pic.twitter.com/QpXNcZJa0X — Cristian Salinas Herrera (@csalinas1985) February 28, 2024

El señor Colin Hay a sus 70 años haciendo "Who Can It Be Now?" igualita a la radio ❤️#MenAtWork #Vina2024 — Ignacio Lira (@nacholira) February 28, 2024

Tía Ceci te robaste las cámaras te ameeee for ever #vINA2024 #MenAtWork pic.twitter.com/eZpBH2gYfw — Marco Antonio Chile (@marcosson_cl) February 28, 2024