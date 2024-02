La segunda noche del Festival de Viña del Mar tuvo de dulce y agraz. La jornada fue ecléctica musicalmente gracias a dos espectáculos de alta calidad que conquistaron al “monstruo”, sin embargo, la comedia no tuvo igual éxito.

Andrea Bocelli fue el encargado de abrir la noche, encantando al público de principio a fin. El italiano, que estuvo acompañado de un centenar de brillantes artistas, logró llevarse las dos gaviotas y emocionar a todos quienes presenciaron el evento.

Luego fue el turno de Javiera Contador, quien enfrentó el momento más tenso de Viña 2024 hasta el momento. Apenas salió el escenario, el público expresó su descontento con sonoras pifias y, si bien logró remontar y terminar su rutina, se fue sin ninguna gaviota.

A los argentinos de Miranda! se les encomendó cerrar la noche, logrando llevarse las dos gaviotas. El dúo musical hizo vibrar al “monstruo” con un recorrido por sus himnos del pop, como Traición, Don y Enamorada, este último junto a Francisca Valenzuela.

En redes sociales, los televidentes publicaron diversos memes relacionados con la impresionante presentación de Bocelli, así como con el talento y carisma de su hijo Matteo Bocelli, además de lo icónico que fue la presentación de Miranda!

Lo que se me viene a la mente cuando me dicen que está cantando Andrea Bocelli en Viña del Mar 🤩👍 #Vina2024 #PartyChilensisFtVina2024 pic.twitter.com/VlZRtmybq5

Mi ansiedad no me permite seguir viendo la rutina de la Javiera Contador #PartyChilensisFtViña2024 pic.twitter.com/yPyH8O0o9G

ME DEBEN TIEMPO, ME DEBEN MIRANDA CSM NO PUEDE QUEDAR ASI ME NIEGO #VinaDelMar #PartyChilensisFtViña2024 pic.twitter.com/OkI7xWN3A2

