“House of the Dragon out of context”: Los memes y reacciones a un nuevo capítulo marcado por la tragedia

HBO estrenó este domingo el segundo capítulo de la segunda temporada de House of the Dragon, un capítulo trágico marcado por la pelea a muerte entre los gemelos Arryk y Erryk.

Además, se entrevió la inminente guerra que se avecina entre los Negros y los Verdes por los asesinatos cruzados entre ambos bandos.

Como es tradición desde Game of Thrones, en X se hizo trending topic la serie y abundaron las Arryk y Erryk. .

#HouseOfTheDragon S2E2 out of context: pic.twitter.com/c3Go81lBog

Resumen del capítulo 2 sin spoilers de “House of the Dragon”. #HouseofThedragon pic.twitter.com/89jD7y05di

Me every time Daemon raises his voice at Rhaenyra #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/xCCdR9e0Eb

— Jon Snow (@LordSnow) June 24, 2024