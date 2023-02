La quinta noche del Festival de Viña del Mar fue un total éxito para los distintos artistas que se presentaron, en una jornada que estuvo llena de pop, trap y risas.

Quien abrió el evento fue Christina Aguilera. La ídola del pop enamoró al público de la Quinta Vergara con sus más grandes éxitos, tales como Beautiful, Genie in the bottle, Pero me acuerdo de ti y Falsas esperanzas.

El humor estuvo a cargo de Fabrizio Copano, quien tuvo un comienzo difícil debido a los reclamos del público tras el término de la presentación de Aguilera. Sin embargo, rápidamente logró sobreponerse, encantar a los asistentes y llevarse las dos Gaviotas.

Finalmente, Polimá Westcoast cerró la jornada con un espectáculo que hizo bailar a todo el público. El artista urbano contó con bailarines, cambios de vestuario y colaboraciones con otros artistas, entre ellos Pailita, con quien interpretó el éxito Ultra Solo.

Las reacciones tras esta jornada no se hicieron esperar y, por supuesto, las redes sociales estallaron, con decenas de usuarios y usuarias que publicaron sus más creativos memes.

Revisa los mejores memes:

Christina Aguilera cantando Genio Liberado en ingles 😩 pic.twitter.com/GawUZcgs4b — 🎈 (@Salgodoy5) February 24, 2023

Chile si Copano y Marcianeke se hubiesen dado un beso pic.twitter.com/HqzPZcI3IX — larry (@kyolippie) February 24, 2023

Yo viendo a Polimá cantando con Pablo Chill-E y homenajeando a Víctor Jara pic.twitter.com/uselmGwtqp — Agustín (@agustin_cduc) February 24, 2023

Boric llegando a La Moneda según Fabricio Copano#VINA2023 pic.twitter.com/xCLydjpPQY — Lalo Jam! (@Edu0303456) February 24, 2023

Marcianeke según Copano pic.twitter.com/wxbYcWeiA3 — Rodrigo Duque Oyarce (@rduqueoyarce) February 24, 2023

el gobierno según copano pic.twitter.com/BMUbow2A3f — Cristóbal Alonso (@cristobal_cbh) February 24, 2023

#VINA2023 Por qué interrumpen el concierto de Christina Aguilera? No me lo explico 😅. pic.twitter.com/Mf41CsQ8bA — Nuba (@Nuba59636601) February 24, 2023

Christina Aguilera: *habla en inglés*.

El público de la Quinta Vergara: pic.twitter.com/CdOIOAddSE — Ciudadano común (@D__chavez) February 24, 2023

yo y los my sangre yendo a buscar al sonidista del polimá #polima #VINA2023 pic.twitter.com/bcbnGKffcV — shvrknvco (@youngshvrk) February 24, 2023

Los demás humoristas viendo cómo Copano lo da vuelta. #Viña2023 pic.twitter.com/xggYyHUOn8 — Ale (@_Ale_Vera) February 24, 2023

Gracias Fabrizio copano por revivir el humor 🙏🏻#VIÑA2023 pic.twitter.com/UuEJRloXUb — M4ri (@p3c0saa) February 24, 2023

christina aguilera: pero me acuerdo de ti chile: pic.twitter.com/nBOyedPbS8 — 𝘭𝘶 (@lovingnaruto) February 24, 2023

cuando cuando

christina christina

aguilera aguilera

cante cante

"pero me "lady

acuerdo de ti" marmalade" pic.twitter.com/J4cflUyuaM — 𝘭𝘶 (@lovingnaruto) February 24, 2023

los chilenos cuando Polimá y Pablito cantaron My Blood pic.twitter.com/TrGrCgeBQM — javi(ølenta) (@championbags) February 24, 2023

Polima, Pablo Chill-e, Young Cister, Marcianeke, Jordan23, Pailita, amooo csm todos juntos.. pic.twitter.com/6OBR1GhJ1j — Kurumi (@SadKieff) February 24, 2023

La gente de Viña del Mar cuando Christina Aguilera comience a cantar Come On Over en vez de Ven Conmigo pic.twitter.com/gCrFaC8mDR — Diego André Reategui (@Mister_kinetick) February 24, 2023

Fabrizio Copano saliendo después de Christina Aguilera pic.twitter.com/Rq3GtT1c09 — Juan Chilean Premier League 🇦🇺⚽🍿🦘 (@Candongazo__) February 24, 2023

representación gráfica de Gabriel Boric preparado para la guerra según Fabrizio Copano#VINA2023 pic.twitter.com/zSquAg4SzU — faby (@fvbyhernandez) February 24, 2023

copano los primeros 10 minutos pic.twitter.com/noGq3SNJP8 — ant𝓞 famous era (@daesillie) February 24, 2023