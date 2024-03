La edición 96 de los Premios Oscar se celebró este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, dejando a su paso momentos icónicos que serán recordados por años.

Oppenheimer, de Christopher Nolan, fue la gran vencedora de la noche tras conseguir siete galardones, siendo seguida por Poor Things, de Yorgos Lanthimos, que se llevó cuatro premios.

La noche, además de momentos sumamente emotivos y simbólicos, tuvo algunas curiosidades que fueron ampliamente comentadas en las distintas redes sociales.

Los televidentes publicaron diversos memes y reacciones relacionados con la aparición de John Cena desnudo, el curioso anuncio de Al Pacino y la presentación de Ryan Gosling, entre otros.

Quiero el poder de concentración que tiene ryan gosling para no cagarse de risa cantando I’m just Ken en pleno escenario de los oscars #Oscars2024 pic.twitter.com/jxmdiUNkKb

Al Pacino: no estoy ni ahí, ahí está la cuestión chao, para que me invitan si saben como me pongo. #Oscars pic.twitter.com/vBra5PCncb

Need to see them in a staring contest pic.twitter.com/FVLhaTOlYB

