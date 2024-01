Esta mañana el sociólogo y columnista, Alberto Mayol, abordó la problemática sobre la decisión de si el cantante mexicano Peso Pluma debiese presentarse en el Festival de Viña del Mar.

Mayol conversó en El Mostrador sobre su análisis respecto al artista que, principalmente no tiene que ver con que el cantante se presente, sino sobre los recursos públicos que se invierten en este evento.

Es por esta razón que el columnista se refirió a Peso Pluma y argumentó que “nunca he dicho que no llegue a Chile, que no entre a cantar, no he dicho nunca eso. He dicho simplemente que no se pueden gastar recursos públicos en él”.

“Son obras de arte para honrar al narco”

El académico explicó que en las obras de Peso Pluma existe un vínculo de narco corridos y aseguró que el cantante habría admitido haber creado composiciones por encargo de narcotraficantes.

En ese sentido, Mayol menciona que en las letras del artista se eleva y normaliza la narcocultura. “Es una música que está hecha para honrar, para elevar, tal como las iglesias son obras de arte para honrar a Dios, estas son obras de arte para honrar al narco“, expresó.

¿Qué se ha decidido sobre la presentación de Peso Pluma?

Durante esta tarde, el directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) emitió un comunicado informando que ha solicitado la cancelación de la invitación del artista mexicano Peso Pluma al Festival de Viña del Mar.

El canal estatal publicó un comunicado en el que reveló su nueva postura con respecto a la participación del músico. En él, indican que han decidido cancelar la invitación al artista debido al contenido de las letras de sus canciones y la incitación a la “narco cultura”.