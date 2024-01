(CNN) – Matty Matheson encendió el escenario de los Emmy este lunes por la noche con un salvaje discurso de aceptación que, apropiadamente, rindió homenaje al sector hotelero.

Matheson, un chef de la vida real que también interpreta a Neil en The Bear (y es coproductor del programa), subió al escenario para aceptar el premio del programa a la mejor comedia y aportó a su momento Emmy el mismo entusiasmo que lo hace iluminarse en la pantalla.

“Solo quiero agradecer a los restaurantes en su conjunto, a la hospitalidad en su conjunto”, dijo, antes de ser interrumpido por un beso en la boca de su coprotagonista, Ebon Moss-Bachrach.

Moss-Bachrach, ganador del Emmy y aparentemente atrapado en la emoción del momento, continuó el beso durante varios segundos.

Una vez que se recuperó, Matheson continuó: “Me encantan los restaurantes, los buenos y los malos. Es duro. Todos estamos destrozados por dentro y todos los días tenemos que aparecer y cocinar y hacer que la gente se sienta bien comiendo algo y sentándonos en una mesa, y es realmente hermoso”.

Añadió: “Y todos nosotros aquí podemos hacer un espectáculo juntos, y podemos hacer que la gente se sienta bien o llena de ansiedad o desencadenada, al parecer”.

The Bear se ubicó como el programa más laureado de este año con 10 premios en total, incluidas cuatro victorias en los Creative Arts Emmys de la semana pasada.

“Hay tanta gente que hace que este programa se realice todos los días, y es realmente hermoso“.

Matty Matheson and Ebon Moss-Bachrach share a kiss on stage after #TheBear wins the award for Outstanding Comedy Series at the #Emmys pic.twitter.com/lHT3Iu8ffd

— The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024