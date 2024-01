El mundo de la música está nuevamente de luto, ya que se confirmó el fallecimiento de Mary Weiss, mítica vocalista del grupo The Shangri-Las, a los 75 años.

La noticia fue confirmada por Miriam Linna, del sello Norton Records, a Rolling Stone. Norton Records lanzó el único álbum solista de Weiss en 2007 llamado Dangerous Game.

“María fue un ícono y una heroína, tanto para los hombres como para las mujeres jóvenes de mi generación y de todas las generaciones”, señaló Linna en su misiva.

A principios de la década de 1960, Weiss se unió a su hermana Elizabeth, y a las hermanas Marge y Mary Ann Ganser, para formar Shangri-Las, comenzando una exitosa carrera.

Las exitosas canciones de la agrupación estadounidense, tales como Leader of the Pack o Give Him a Great Big Kiss, a menudo hablaban sobre el amor y la tragedia adolescente.

Rest in peace Mary Weiss of The Shangri-Las — a true leader of the pack #maryweiss #shangrilas #ripmaryweiss pic.twitter.com/mzG24dUmmJ — LaunchLeft (@LaunchLeft) January 20, 2024

Escucha a The Shangri-Las