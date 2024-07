Marvel desata polémica entre la comunidad judía: Acusan al estudio de “eliminar” origen israelí de una de sus superheroínas

El estreno del tráiler de la nueva película de Marvel, Capitán América: Un nuevo mundo, ha generado una nueva controversia.

La aparición de la actriz israelí, Shira Haas, está entre los detalles que se encuentran en el primer avance de la película de superhéroes. La nominada al Emmy interpretará a Ruth Bat-Seraph, más conocida en los cómics como Sabra, la primera superheroína judía de la compañía.

El término “Sabra” es una palabra hebrea que designa a un nativo israelí y también hace referencia a un arbusto de cactus local.

Sin embargo, múltiples voces afirman que aspectos claves tras la identidad del personaje, que destaca por trabajar para el Mossad, habrían sido modificados.

Dicha decisión ya se habría tanteado en 2022, cuando la compañía anunció en la D23 Expo que Haas se incorporaba a su Marvel Cinematic Universe (MCU). Por aquel entonces, la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural de Israel criticó la decisión, denunciando que “el feo racismo del cómic original y la valorización del Mossad son repugnantes”.

We are outraged that @Marvel will glorify apartheid Israel’s murder and ethnic cleansing of Indigenous Palestinians with its Israeli agent character in the next Captain America film.

The original comic’s ugly racism and valorization of Mossad are sickening.

We cannot be silent. pic.twitter.com/j4Ss2TBwDI

— PACBI – BDS movement (@PACBI) September 12, 2022