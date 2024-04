(CNN) – En 1994, Marlon Brando y Larry King desconcertaron al mundo besándose en vivo.

En los 25 años que conduciendo el programa Larry King Live, de CNN, el periodista fallecido en 2021 llevó a cabo más de 30 mil entrevistas.

Sus invitados variaban desde presidentes hasta deportistas de élite y estrellas de cine. Y entre estas últimas, una de las más recordadas acabó con un beso en los labios de la estrella que protagonizó El Padrino (1972).

Era 1994 y la ocasión ya se anticipaba especial, pues Brando -que rara vez le concedía minutos a la prensa- hablaría sobre su libro Songs My Mother Taught Me (Canciones que me enseñó mi madre).

La larga entrevista, que fue transmitida en directo desde la propia casa del actor ganador de dos Premios Oscar, terminó con los dos hombres entonando la canción Got a Date with an Angel y un beso en los labios.

“Adiós, cariño”, le dijo Brando a King.

Detrás de cámaras: ¿Cómo vivió el momento el equipo de CNN?

La productora ejecutiva del programa por aquel entonces, Wendy Walker, recordó la estupefacción que el gesto provocó entre quienes trabajaban en el set detrás de cámaras.

“En mis 32 años trabajando en CNN, la única vez que me metí en problemas fue cuando estábamos haciendo la entrevista de Marlon Brando“, contó la profesional en 2021. “Y la estábamos grabando desde su casa, porque en esa época era ermitaño y… esa era la única manera de que la hiciera”.

Al final de la conversación, que duró una hora y media, para todos era claro que King y Brando se lo estaban pasando en grande. La complicidad entre ambos era palpable.

Walker admitió que lo primero que se le vino a la cabeza fue “Dios mío, es un momento icónico de la televisión”.

Pero no todo fue positivo. “Bueno… nuestro adorable y cariñoso jefe, al que tanto queremos, Tom Johnson, me llamó y me dijo: ¿Por qué dejaste que se dieran un beso?“, recordó, refiriéndose a Tom Johnson, quien era el presidente de CNN en ese momento.

“Y yo le contesté: Supongo que se me olvidó decirles que, si lo pasaban muy bien, no debían besarse al final del programa“.

Johnson, en tanto, no ocultó su sonrisa al recordar la entrevista a Brando en la CNN el sábado.

Larry King Live era el único programa de CNN que se reportaba directamente al presidente de la cadena.

“No fue sólo un beso ligero. Fue un beso frontal completo de los dos”, explicó.

Un acontecimiento así en televisión era una rareza. Ese mismo año, dos hombres del programa The Real World: San Francisco, de MTV, se besaron en la primera ceremonia de compromiso emitida en la televisión estadounidense.

“Y yo me quedé allí sentado… listo para esconderme debajo de la mesa. Me llamaron un montón de veces, pero sabía que me sonaría el teléfono. Pero mi llamada a Wendy de verdad fue como ‘¿Por qué, Wendy? ¿Por qué dejaste que eso pasara?'”, recordó.