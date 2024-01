(CNN) – Mark Ruffalo contó una gran historia sobre lo que sucedió antes de convertirse en padre.

Durante una conversación reciente en el podcast Smartless de Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, Ruffalo compartió que hace más de 20 años, cuando su esposa Sunrise Coigney estaba a punto de dar a luz a su hijo Keen, soñó que tenía un tumor cerebral y resultó alarmantemente cierto.

Según el padre de Ruffalo, le quedaba una semana de rodaje de The Last Castle con James Gandolfini y Robert Redford cuando despertó de “este sueño loco, ya sabes, no era como ningún otro sueño que haya tenido“.

“Fue como, ‘Tienes un tumor cerebral‘. Ni siquiera era una voz”, recordó Ruffalo. “Era simplemente conocimiento puro: ‘Tienes un tumor cerebral y tienes que tratarlo de inmediato‘”.

A pesar de no haber tenido más síntomas que una infección de oído, el actor dijo que sentía tal “sensación de fatalidad” que decidió ir a ver a un médico de todos modos, por si acaso.

El médico lo envió a hacerle una exploración, sostuvo.

“La enfermera llama al médico y los oí hablar en la otra habitación, y ella simplemente entra y es un zombie”, recordó Ruffalo. “Y ella dice: ‘Tienes una masa detrás de la oreja izquierda del tamaño de una pelota de golf y no sabemos qué es. No podemos saberlo hasta que se haga una biopsia’”.

Debido a que su esposa estaba a punto de dar a luz, Ruffalo dijo que decidió esperar para decírselo.

“Ella tenía el plan de parto, hizo yoga, tenía la doula, encargamos un jacuzzi”, contó. “Esto es como su boda, ¿sabes, hombre? Esto es como su bautizo, su quinceañera, y yo dije: ‘No puedo‘”.

Afortunadamente, el tumor resultó ser benigno. La estrella de Avengers finalmente le contó a su esposa una semana después de haber dado a luz a su hijo, mientras él se preparaba para ir al neurólogo para trabajar en un plan de tratamiento.

“Cuando se lo conté a Sunny, primero pensó que estaba bromeando”, señaló Ruffalo. “Y luego rompió a llorar y dijo: ‘Siempre supe que ibas a morir joven‘”.

La cirugía para extirpar la masa tenía un 20% de posibilidades de “matar” el nervio del lado izquierdo de la cara y un 70% de posibilidades de perder la audición en el oído izquierdo, reveló el actor en el podcast.

Se despertó completamente sordo de un oído, algo que todavía le ocurre hoy en día. Su parálisis facial inicial en el lado izquierdo se resolvió al año de la cirugía.

Ruffalo dijo que recordaba haber pensado en ese momento: “Toma mi audición, pero déjame conservar la cara y déjame ser el padre de estos niños“.

Más tarde, él y Coigney dieron la bienvenida a sus hijas Bella, ahora de 18 años, y Odette, de 16.