Mariel Villagra, más conocida como Mariel Mariel, será la representante de Chile en la competencia folclórica de Viña 2024.

En entrevista con CNN Magazine, profundizó en la travesía creativa que precedió a la composición de Cuerpo y Guitarra, pieza musical con la que participará del certamen.

Asimismo, los consistentes nexos que mantiene con el mítico Víctor Jara (1932-1973).

La inspiración inicial de Cuerpo y Guitarra

Escribió la canción en Valparaíso, justo a fines de la pandemia. Estaba leyendo el libro Víctor, un canto inconcluso, escrito por la bailarina inglesa Joan Turner (después Jara), quien fuera compañera del músico chileno en vida.

Una de sus mejores amigas le comentó que también leyendo la obra literaria (misma que se desempeña en el rol de bailarina en el video de Cuerpo y Guitarra). “Ella me pidió que escribiera una canción rememorando nuestra etapa de estudiantes. Sobre nuestros maestros“, explica.

Para la artista de 42 años, las bases tras la inspiración surgieron a partir de allí.

Tanto ella como dicha amiga fueron alumnas de la Universidad de Chile; por ende, la locación elegida para la grabación del video fue la Escuela de Teatro de la misma casa estudiantil.

En la producción musical, en tanto, se inyecta mucho de la Nueva Canción Chilena, movimiento que tuvo lugar a fines de la década de 1960 y se basó en la recuperación de la música folclórica.

Sus principales exponentes en la escena fueron Violeta Parra, Margot Loyola, Gabriela Pizarro y Héctor Pavez; así como Pablo Neruda y Nicanor Parra desde la vereda de la poesía.

Mariel considera esta corriente como una “herencia solemne” en la cultura de Chile. En Cuerpo y Guitarra, “esa solemnidad yo la mezclo, la quiebro un poco con lenguajes actuales”, sostiene.

Sin embargo, quiere aclarar que, “pese a que es una canción muy frontal; que tiene dolor, que lleva protesta en sí, también tiene mucha belleza y algo que nos hace profundamente chilenos. Es nuestra, es nuestra historia. Es bella, y es doliente, y es profundamente emocionante”.

Para ella, resulta “un honor” tener la posibilidad de pisar la Quinta Vergara con esta pieza. “Me hace ya temblar de contártelo. Pero ahí voy a estar, con mi pecho en alto cantando esta canción, emocionada y agradecida por poder llegar hasta ahí”.

Un guiño al legado de Víctor Jara en la música

Mariel ve en Víctor Jara una figura trascendental en la historia de la música chilena y considera importante que se le reconozca como tal.

Siente honra en la posibilidad de que nuevas generaciones lleguen a conocerlo gracias a la conversación que despierta Cuerpo y Guitarra, pues, “muchas veces, las chicas y chicos no saben de dónde viene lo que estamos siguiendo musicalmente ahora. Todo viene de algo más atrás”.

La esencia del video “tiene que ver directamente con la historia del amor entre Víctor Jara y Joan Turner“, revela Mariel. “Hay cuerpo en la puesta en escena y la guitarra impulsando a este cuerpo; representando, también, los amores de parejas creativas, que son tan poderosos”.

Turner falleció en noviembre de 2023, y Cuerpo y Guitarra también formó parte de su despedida. “Tuve el honor de cantarle la canción presencialmente en el momento de su velorio, que fue precioso. Fue un carnaval allá en la Plaza Brasil, muy lindo”, recuerda la cantautora.

Tanto Jara como Turner ocupan un lugar especial en la memoria de Mariel, que a su vez, resalta la herencia cultural que ambos dejaron a Chile como legado.

“Ellos llevaron este amor transformado en arte, en aprendizaje, en enseñarle a adultos, a niños, a ir a sus territorios a implementar coreografías en las poblaciones, en las ciudades, en los pueblos”, recuerda.

Y asimismo, reflexiona: “¿Cómo no agradecerles? ¿Cómo no homenajearles? Yo me siento una humilde alumna y una humilde apasionada de este legado”.