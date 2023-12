Esperar que All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey, se adueñe del #1 en las listas musicales se ha vuelto una costumbre en la cultura popular. Aún a 30 años de su lanzamiento. Pero diciembre de 2023 llegó con una sorpresa.

Sesenta y cinco años después de su estreno, Rockin’ Around the Christmas Tree está, por primera vez, a la cabeza del icónico Billboard Hot 100.

El inesperado hito volvió a la intérprete original de la canción, Brenda Lee -que ahora tiene 78 años-, en una de las artistas de más edad en alcanzar el primer puesto de la lista.

“Me alegro por todos los que han trabajado tan duro para que esto ocurra, porque en el mundo de hoy, todo va muy deprisa”, le dijo la artista al medio Billboard.

La cantante tenía sólo tenía 13 años cuando grabó la canción, que debutó en 1958 con una modesta acogida. Este año, Lee grabó un nuevo vídeo musical, el cual cuenta con la participación de las estrellas del country Tanya Tucker y Trisha Yearwood.

Otros singles navideños que figuran en el top 10 son Jingle Bell Rock, de Bobby Helms, Last Christmas, de Wham!, A Holly Jolly Christmas, de Burl Ives, y también It’s the Most Wonderful Time of the Year, de Andy Williams.