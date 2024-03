María Becerra actuará en el Festival de Viña del Mar este 2024.

La cantante trasandina de 24 años llega a la 63° edición del certamen no sólo como artista, sino también miembro del jurado.

En su debut en la Quinta Vergara, abrirá la noche final de la 63° edición; jornada en la que le seguirá el chileno Álex Ortiz en el humor y su compatriota Trueno en la música.

¿Su misión? Hacer bailar al “Monstruo” con hits como Automático, Ojalá y Corazón vacío, sumados a las colaboraciones que mantiene con artistas como J Balvin, Tiago Pzk, Nicki Nicole, Duki, Lit Killah y más.

El escenario viñamarino coronará la que será su segunda presentación en Chile. El pasado 2 de abril de 2023, debutó con un exitoso concierto en el Movistar Arena.

En esta nota te contaremos más sobre la vida de María Becerra considerando sus inicios, sueños y la consolidación musical que la han llevado a ser calificada como una de las líderes del movimiento pop urbano en su país.

Comienzos artísticos

Proveniente de Quilmes, desde muy pequeña mostró su fanatismo por lo referente a las artes, principalmente la actuación, el canto y la pintura.

Su interés por la música estuvo marcado que en su hogar sonaban constantemente clásicos del rock como los Rolling Stones y Creedence por parte de su padre; mientras que por su madre otros artistas pop como Mariah Carey, Whitney Houston y Luis Miguel.

Ya en la adolescencia, continuó con el sueño de vivir de la música. Ante las dudas de si lograría o no alcanzar el éxito, fue su madre quien la animó a salir adelante e intentar probar suerte.

View this post on Instagram A post shared by Maria Becerra (@mariabecerra)

Su primer EP fue 222 (2019). Tuvo una buena recepción, pero incomparable al éxito que logró en 2020 con su sencillo High.

Este le valió reconocimiento en todo el género trap y su principal impulsor al estrellato. En la actualidad, acumula un total de 73 millones de reproducciones en YouTube.

La gran respuesta a esta canción le valió hacer un remix junto con TINI y Lola Indigo que tuvo el doble de visualizaciones con la original.

En esa misma línea, conquistó el segundo lugar de visitas en YouTube Argentina y España en febrero de 2021.

La ascendente carrera musical que estaba teniendo le sirvieron para tener reconocidas colaboraciones con artistas de la talla de Duki, Lit Killah, Rusher King, Tiago Pzk y Khea como lo fue el remix de Además de mí, que se posiciona con 435 millones de reproducciones en YouTube y alcanzó la cima en los Argentina 100 de Billboard.

Para 2022, ya tenía el título de la artista más escuchada en Argentina (Spotify) durante todo el año.

Posterior a aquello, en 2023 ,gran parte de los integrantes de aquella colaboración se reunieron para el sencillo Los del Espacio, esta vez con la inclusión de FMK y Emilia Mernes.

Se transformó en un éxito instantáneo: el video oficial cuenta con 275 millones de reproducciones.

Hasta la fecha, “La Nena de Argentina” cuenta con más de un centenar de nominaciones; de estas, destacan los GRAMMY Latinos, MTV Millenial Awards, Billboard Latin Women Music y Heat Latin Music Awards.

Pasado como youtuber

Entre los años 2015 y 2019, fue una exitosa youtuber.

Por aquellos días, compartía video blogs sobre su vida personal y otros contenidos en los que mostraba sus habilidades en el canto y el baile.

En 2017 obtuvo una nominación a los Kids Choice Awards Argentina como Youtuber Favorita. También participó en la tercera edición de los Club Media Fest del país trasandino, lo cual continuó otorgándole un creciente popularidad a nivel país.

En marzo de 2019, llegó otro momento destacado en su carrera en las redes, al participar en el “Roast Yourself Challenge“.

Este desafío consistía en componer canciones humorísticas para burlarse de las críticas que los artistas recibían de los usuarios. y la reversión que María publicó del reto se convirtió en lo más visto en videos no musicales en el YouTube Rewind de ese mismo año en Argentina.

Primera mujer en llenar un River Plate

El 23 de marzo de 2024, pasará a la historia como la primera mujer argentina en llenar el estadio de River Plate.

“Cuando me enteré del sold out quedé shockeada, me desbordaba la felicidad. Yo soy una persona tranquila”, explicó en octubre del año a Billboard Español.

“Pero me dicen ‘estás por agotar’ y había pasado nada más que una hora. Y a lo largo del día empecé a caer en el suceso que implicaba”, añadió.

Los tickets, que salieron a la venta en octubre del año anterior al concierto, se agotaron en un tiempo récord de 90 minutos. Alrededor de 500 entradas vendidas por minuto.

Con una capacidad de casi 65 mil personas, el recinto ha albergado a fenómenos internacionales de la talla de Rolling Stones, Taylor Swift, Coldplay, Guns N’ Roses, Harry Styles y Michael Jackson.

Esa noche le costó quedarse dormida: “Me la pasaba hablando de River. Fuimos a cenar con mi coreógrafa, mis managers, mi equipo, todos pensando en las ideas que tenemos que venimos pensando hace mucho tiempo, pero que ahora es una realidad”.