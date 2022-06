Leah Dolan (CNN) – Como se explora en la nueva miniserie de Sex Pistols Pisto“, dirigida por Danny Boyle, la subcultura punk cambió el guión de la moda, la música y especialmente la belleza.

En lugar de usarse como herramientas para la mejora física, el cabello y el maquillaje se separaron repentinamente de su misión típica: atraer a una pareja potencial. De hecho, a menudo se convirtieron en herramientas para desmantelar el atractivo sexual.

Si la década de 1970 decía que el cabello debía colgar largo y quedar suave, la estética punk exigía puntas que desafiaran la gravedad y texturas anudadas y provocadas. Si el maquillaje convencional (del que fueron pioneros Farrah Fawcett, Jerry Hall, Jane Birkin y Donna Summer) dictaba una piel fresca y delicada, pestañas largas y brillo labial, los punks enterraban sus ojos bajo gruesos círculos de delineador líquido, se pintaban la boca con lápiz labial negro y escribieron frases como “No hay futuro” en sus frentes.

Los pómulos y los puentes nasales ya no eran una hoja de ruta obligatoria para el bronceador o el rubor. En cambio, para los punks, eran un terreno escarpado que solo hacía que la pintura al azar de frases rebeldes o formas abstractas fuera aún más interesante.

Aunque fue firmemente rechazada en su forma tradicional, la belleza seguía siendo un pilar del movimiento. Esto hizo que el trabajo de la maquilladora de Pistol, Ivana Primorac, fuera aún más desafiante.

Ni un pelo fuera de lugar

Ambientada en Londres durante la década de 1970, la serie de Disney+, que se estrenará el 31 de mayo, se basa en la autobiografía, Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, del guitarrista Steve Jones. El director británico Boyle, cuya filmografía incluye Trainspotting (1996), The Beach (2000) y Slumdog Millionaire (2008), priorizó la autenticidad, llegando incluso a incorporar imágenes de archivo de la banda en el programa. No podía haber un cabello fuera de lugar, literalmente. “Teníamos que ser exactos”, dijo Primorac en una videollamada antes del lanzamiento de la serie. “Hay muchos cortes en los que pasamos de lo real a un corte con nuestro metraje”.

Primorac se unió al departamento de moda, que había tenido acceso a piezas originales de Vivienne Westwood de la época, para crear “una biblia de cada concierto de Sex Pistols”. El libro era un catálogo exhaustivo de cada aparición pública que hacía la banda, brindando información invaluable sobre qué atuendos usaban, cómo los complementaban y, por supuesto, de qué color eran sus cabellos.

Igualar los colores, la longitud del cabello y la proporción de puntas y estilos resultó ser lo más difícil, dijo Primorac.

“La proporción es lo más difícil porque tienes que averiguar cómo se ve ese [peinado] en otra persona”, dijo. “Muchos personajes, como Sid Vicious, están increíblemente bien documentados; en televisión, impresos, en todas partes. Y no fue hace tanto tiempo, la gente lo recordará. Así que fue difícil”.

La necesidad de una precisión cosmética más el método de dirección poco ortodoxo de Boyle, en el que el elenco realizaba presentaciones regulares de dos horas como los Pistols en el histórico 100 Club de Londres, significó que descifrar la apariencia fue un proceso largo para Primorac. “Recreamos todos los conciertos allí”, dijo. “Así que no puedes ir entre tomas y necesariamente [alterar] las cosas porque, ya sabes, Danny quiere filmarlo. Así que después íbamos a un estudio de grabación y veíamos la actuación. Ahí es cuando realmente puedes ver el proporción y cómo se ve todo y dónde hacer cambios”.

El acné como anarquía

La serie está protagonizada por una lista de jóvenes talentos británicos; incluyendo a Maisie Williams, Louis Partridge, Thomas Brodie-Sangster e Iris Law (quien hace su debut como actriz). Pero su brillo de celebridad fue más un obstáculo que una ayuda para Primorac. “Literalmente tuvimos que despulirlos”, dijo. “Había muchos dientes falsos, el cabello estaba grasoso, la piel estaba grasosa y llena de manchas; tuvimos que hacer manchas protésicas”.

Primorac le preguntó a Julien Temple, el cineasta que inició su carrera con un documental que relata el ascenso de los Sex Pistols a mediados de la década de 1970, por qué el precedente punk parecía menos higiénico. “Dijo que era el hecho de que la gente no tenía acceso a lo que tenemos hoy. Realmente ya no pensamos en eso… (en ese entonces) la gente tenía agua y jabón y eso era todo. Si salías a un bar y no volviste a casa por dos días, realmente no paraste y te duchaste en alguna parte”, recordó. “Y también las malas dietas de la gente, mucha bebida y drogas y todo tipo de cosas”.

Además de replicar los peinados icónicos y la pintura facial, Primorac también tuvo que capturar el estilo de vida pesado del movimiento y sus efectos en el cuerpo. “Y al final del día, (el elenco) se quitaría ese aspecto punk y se limpiaría con cosméticos muy caros y encantadores y se iría a casa y se vería como actores normales del siglo XXI”.

Pintar una leyenda

El maquillaje de un personaje en particular se destacó del resto. La fallecida Pamela Rooke, una luminaria de la moda punk y empleada original de la aclamada boutique de ropa “Sex” de Westwood, cobró vida en la pantalla gracias al actor Williams de Game of Thrones. Desde su pintura facial cubista inspirada en Piet Mondrian (ahora una de las imágenes más reconocidas de la escena punk londinense de la década de 1970) hasta su delineador de ojos negro exagerado y arrollador, el enfoque intrépido de Rooke hacia la belleza la ayudó a conseguir el título de Reina del punk.

Antes de su muerte en abril de este año, Rooke era una presencia constante en el set, dijo Primorac. “Lo que fue increíble fue que, cuando Maisie estaba filmando, (Rooke) la vio y casi se echó a llorar porque de repente se vio a sí misma y a su pasado”, dijo. “La (Sex) tienda fue recreada, la calle se veía exactamente igual, y allí (era Williams) parado completamente con la misma ropa. Fue un momento bastante conmovedor”.

Rooke fue liberal con comentarios sobre cómo perfeccionar su apariencia. “Ella estuvo muy, muy, muy involucrada”, dijo Primorac. “Repasamos toda la rutina y por qué el delineador de ojos negro tenía que ser más ancho a los lados y más angosto al frente. Literalmente nos explicó cómo llegó a ese look, qué usó y por qué lo usó”.

La Reina del Punk también estuvo disponible para alejar al equipo de cualquier inexactitud de los hechos, algo que rara vez se ofrece a los artistas involucrados en biopics. “Había una imagen muy icónica de ella con delineador rojo en la que queríamos recrear, pero (Rooke) dijo ‘No, nunca usé eso'”. Según Primorac, Rooke recordaba ese día vívidamente: había ido a trabajar, en la boutique de Kings Road de Westwood después de estar fuera toda la noche y olvidó su maquillaje. “Entonces Malcolm McLaren (ex socio de Westwood) le dijo a Rooke, ‘prepárate porque va a haber un fotógrafo’. Así que tomó un lápiz labial e hizo algo en rojo. Solo lo hizo una vez, pero pensé que era uno de sus looks. Así que no lo incluimos en la película”.

Ahora que el mundo de la moda ha revivido la ropa fetichista, tal vez pronto siga una nueva versión de la estética de la belleza punk. Aquellos deseosos de recrear los picos de aspecto letal de Johnny Rotten o las enormes colmenas de Rooke en casa estarán encantados de descubrir que el pegamento que mantuvo unida la producción punk fue sorprendentemente accesible. “Laca para el cabello L’Oreal Elnett”, dijo Primorac. “Había mucha laca para el cabello Elnett”.