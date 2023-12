El dominio que, durante los últimos años, ha establecido el género urbano en la cultura mundial es innegable. Pero así como suma adeptos, también detractores, y algunos, de la propia escena artística hispana.

Fernando “Fher” Olvera, vocalista de Maná, la reconocida banda mexicana que ha ganado cuatro premios Grammy, es uno de ellos.

“Estamos invadidos por el reggaeton“, se quejó el cantautor de 64 años en una entrevista telefónica con el medio español El Mundo, cuando le preguntaron qué pensaba de la “gloria sin precedentes” que ha alcanzado Latinoamérica en la industria.

“La mayoría de sus cantantes tiene poco talento”

“El lenguaje del reggaeton tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor”, opinó.

Y en esa misma línea, criticó falta de esfuerzo por parte de los exponentes del género a la hora de componer nuevas canciones.

“Yo creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. Pocos ritmos del reggaeton me gustan, y la mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”.

Olvera también admitió que su propio hijo, Dalí, de 16 años ha intentado interceder en que se familiarice con el estilo. “Me está diciendo que debo tocar un poco de reggaeton para hacerme famoso internacionalmente”.

Sin embargo, su negativa es tajante: “A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny. Si estoy comiendo en París, quiero estar tranquilo”.