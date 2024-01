Maite Alberdi, directora de La Memoria Infinita, expresó su aprecio por el reconocimiento a nivel internacional que ha recibido la cinta, así como la reciente nominación a los Óscar en la categoría de mejor documental.

Este martes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló las destacadas producciones nominadas para la 96° ceremonia de los Premios Óscar 2024.

El filme chileno, bajo la dirección de Alberdi, fue previamente preseleccionado y la Academia confirmó su nominación en esta jornada.

Al comentar sobre la sorprendente noticia, Alberdi compartió: “Siempre me envían todas las predicciones que hacen todas las revistas. Aprendí a no confiar en las apuestas. Estoy muy sorprendida porque había documentales de celebridades estadounidenses que suelen ser los pesos pesados y no quedaron”.

Alberdi compartió que este hecho es especialmente difícil “ya que seguimos siendo una película independiente y en otro idioma, lo cual representa una barrera significativa”.

Sin embargo, señala que se siente más confiada, ya que siente que “tenemos más posibilidades que en otros contextos“.