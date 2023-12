(CNN) – Durante un concierto reciente de su gira mundial Celebration, la cantante Madonna se dio un momento para hablar el complicado estado de salud que atravesó en junio pasado.

“Esta noche, están presentes algunas personas muy importantes que también me acompañaron en el hospital”, comenzó contando la artista, según un video publicado en X por uno de los asistentes al show que dio en Brooklyn, Nueva York.

“Una mujer muy importante que me arrastró al hospital. Ya ni siquiera me acuerdo. Me desmayé en el suelo de mi baño y desperté en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)“.

“Me salvó la vida”, añadió la cantante de 65 años.

Además, reveló que estuvo en un “coma inducido durante 48 horas”, y agradeció a su profesor de Kabbalah por mantenerse a su lado en medio del complicado diagnóstico.

“La única voz que oí fue la suya. Lo escuché decir: ‘Apriétame la mano’. Eso fue todo”

Explicó también que, al despertar, vio a los seis “increíbles” hijos que tiene agrupados a su alrededor y en tono de broma dijo que “casi tuvo que morir” para verlos a todos juntos en la misma habitación.

La intérprete de éxitos como Like a Virgin, Hung Up y Vogue, dio a luz a una hija, Lourdes Leon, con Carlos Leon, y a un hijo, Rocco Ritchie, con el director Guy Ritchie. También adoptó a David Banda, Chifundo “Mercy” James y las gemelas Stella y Estere.

La lenta recuperación de Madonna

En junio, Guy O’Seary, amigo y mánager de Madonna durante muchos años, dio a conocer que la artista estaba en la UCI tras desarrollar una “grave infección bacteriana”.

CNN informó más tarde que la figura ícono del pop, tras abandonar el hospital días después, continuó recuperándose en su casa.

En tanto, en octubre inició su gira Celebration en Londres, tras un retraso en su mejoría.

“No creí que fuese a vivir, ni tampoco mis médicos”, dijo Madonna durante el espectáculo debut.

“Si quieren saber mi secreto, y cómo salí adelante y sobreviví, pensé: ‘Tengo que estar ahí para mis hijos. Tengo que sobrevivir por ellos'”, manifestó en aquel entonces entonces.