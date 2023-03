El productor Madlib anunció en una entrevista con Sway in the Morning que terminó varios proyectos musicales, entre ellos un disco EP colaborativo con el fallecido Mac Miller, Maclib.

“Acabo de terminar un álbum con Mac Miller y le dije a su familia cuando estaba trabajando en ello”, señaló durante la entrevista. Agregando que ya tenía los permisos de la familia de Miller para el lanzamiento.

Este proyecto en conjunto con el intérprete de Self Care fue adelantado en 2019, cuando Thelonious Martin, el productor discográfico de Mac Miller, indicó en una entrevista que Madlib y Miller habían hecho algo juntos.

Maclib es el productor que se encargó de los últimos retoques de la música que grabó Mac Miller en sus últimos meses de vida.

Ese mismo año, Madlib confirmó que tenía un proyecto con el cantante, pero no había planes de lanzarlo en ese momento, aunque con el paso del tiempo dejó vistas previas de algunas canciones en sus sesiones de DJ en vivo.

De ser estrenado, sería el segundo disco póstumo del artista, tras cinco años de su muerte.

Madlib announces in his new interview with Sway that his collaborative LP with Mac Miller, ‘Maclib’ is being wrapped up and is on the way 😯 pic.twitter.com/sJ8ZYs9UO8

— OnThinIce (@OnThinlce) March 28, 2023