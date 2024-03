Tras su mediático triunfo en Viña 2024, Luis Slimming ha ido abordando los detalles de la rutina con la que sacó carcajadas al “Monstruo”.

En esa misma línea, respondió al cometario de su colega Paul Vásquez, más conocido en el mundo del humor como “El Flaco” al ser mencionado en su presentación.

¿Qué dijo “Don Comedia” de “El Flaco” en Viña 2024?

Durante la rutina que desplegó en el segmento humorístico de la tercera noche del festival, el humorista abordó la adicción a las drogas que Paul Vásquez atravesó en el pasado.

“Este humorista se pegaba dos saques promedio por hora, un jale cada 30 minutos, promedio”, comenzó diciendo ante un público expectante.

Y causando expresiones de asombro y carcajadas inmediatas tan pronto finalizó el chiste, remató: “No me gustaría revelar la identidad de esta persona, porque, para mí, es uno de los mejores comediantes de Chile y un excelente bombero”.

Vásquez es reconocido por llevar décadas siendo voluntario de Bomberos; de hecho, prestó su colaboración en los incendios forestales que tuvo lugar en la Región de Valparaíso a comienzos de febrero pasado.

Las críticas de “El Flaco”

“Desde hace 21 años que yo estoy rehabilitado, entonces que le sigan dando vuelta a mi pasado con la droga a mí no me molesta”, reflexionó el ex Dinamita Show en conversación con Cooperativa.

“En lo personal, no me molesta (…). Que se suba al escenario en la Quinta Vergara y disfrute; que trabaje para la galería, que disfruten su momento”, añadió.

La respuesta de “Don Comedia”

Ante la consulta de si se arrepentía o no de haber sumado el chiste a su rutina durante su participación en el matinal de Chilevisión, Slimming dio una negativa rotunda.

“No (me arrepiento). Mi deber era hacer reír a la Quinta y se rieron. Lo chistoso para mí era ocultar la identidad de la persona, después dije que para mí es uno de los mejores comediantes de Chile y además es bombero”, opinó.

También hizo la siguiente reflexión: “Yo creo que lo que le molesta es que hace 21 años deje la hueá (sic) y me siguen molestando, pero era un chiste“.

En esa misma instancia, “Don Comedia” además comentó que, durante un encuentro en un programa de televisión, ambos mantuvieron una conversación en la que el propio Vásquez le dio permiso para hacer chistes sobre él.

“El me dijo: ‘Mientras sea en pos del humor, di lo que quieras’“, recordó el licenciado en Matemáticas.